La medida de seguridad a estos trabajadores de Arizona: llevarán un dispositivo colgado del cuello

Ciertos trabajadores de Arizona contarán con una nueva medida de seguridad para obtener una reacción más rápida en casos de emergencia. Se trata de un botón de pánico que deberán llevar colgado al cuello y que presenta tecnología avanzada.

Cómo funciona la nueva medida de seguridad para trabajadores de Arizona

El Distrito Escolar Unificado de Tucson (TUSD, por sus siglas en inglés) adoptó un sistema de botones de pánico portátiles, que tienen dos tipos de alerta: una de incidente grave y otra más localizada.

El personal del distrito escolar podrá reportar cualquier situación de emergencia centegix.com

Alrededor de 6000 empleados poseerán este aparato, que envía la advertencia al centro de emergencias 911 del Departamento del Alguacil del Condado de Pima y a la policía local de Tucson. En el aviso, se indicará la ubicación precisa de cualquier centro escolar del distrito.

Si un trabajador de esta área pulsa el botón del dispositivo, se activarán las luces estroboscópicas y alertas de intercomunicación en los campus, según señaló News 4 Tucson.

“Empiezan a parpadear en rojo y están conectadas a nuestro sistema de intercomunicación”, señaló el director de seguridad escolar de TUSD, Joe Hallums. Y añadió: “Se emite un mensaje pregrabado que alerta a todos de que deben declarar el confinamiento”.

Al pulsar el botón, el sistema envía una alerta a las fuerzas del orden centegix.com

La marca a cargo del dispositivo destacó la relevancia de la respuesta inmediata por parte de las autoridades en caso de una emergencia en un centro escolar. “Cada segundo importa”, señaló en la página web oficial de la firma.

Este sistema también busca apoyar el cumplimiento de la Ley de Alyssa, que indica que las escuelas de ciertos estados de EE.UU. deben implementar ciertos dispositivos de emergencia para mejorar la rapidez de respuesta en casos de tiroteos o desastres naturales.

Mayor seguridad en el distrito escolar de Tucson

Estos dispositivos están diseñados para abordar cualquier tipo de emergencia, desde una situación que pone en riesgo la salud de un alumno hasta un disturbio o advertencia de desastre.

La empresa a cargo de los botones de pánico portátil en las placas es Centegix, que cuenta con un contrato inicial de cinco años con TUSD y un costo de alrededor de un millón de dólares al año, que cuenta con la financiación del presupuesto de mantenimiento y operaciones del distrito.

Los trabajadores del distrito escolar de Tucson contarán con un sistema de seguridad nuevo Facebook/Tucson Unified School District (TUSD)

La Junta Directiva del TUSD aprobó en noviembre de 2024 la iniciativa basada en la Crisis Alert. El primer distrito escolar de Arizona que se adhirió a este mecanismo fue el de Catalina Foothills (CFSD, por sus siglas en inglés).

Una medida que se descartó en el distrito escolar de Arizona

En declaraciones remarcadas por el medio mencionado, Hallums celebró la implementación de la nueva herramienta e indicó que evaluó la incorporación de otro mecanismo adicional para incrementar la seguridad en las instalaciones, pero que tuvo que dejarlo a un lado por el momento.

Se trató de la adquisición de un walkie-talkie para cada miembro del personal del distrito escolar unificado de Tucson, pero dado que los centros cuentan con más de 6000 trabajadores, el presupuesto se incrementaba notablemente para las 90 escuelas.

“Queremos asegurarnos de que todo el personal reciba la ayuda que necesita. La idea es simplificarlo al máximo”, apuntó.