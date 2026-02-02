Un juez ordenó liberarlos, pero los números alarman: el ICE retiene “a más niños que nunca” lejos de la frontera

Las recientes decisiones judiciales y las cifras nacionales reflejan la crisis migratoria en Estados Unidos. Mientras tribunales federales ordenan liberar a familias detenidas en casos puntuales, los registros oficiales muestran un aumento de niños bajo custodia en centros ubicados lejos de la frontera sur.

Cuántos menores de edad fueron retenidos por el ICE

En las últimas semanas, la atención pública se concentró en el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años arrestado junto a su padre durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota.

Recientemente, un juez federal ordenó la liberación inmediata de ambos tras considerar que la detención vulneró principios básicos de protección infantil.

El arresto del niño de cinco años y su padre, que posteriormente fueron liberados por una orden de un juez, dejó en evidencia los números de menores bajo custodia migratoria HANDOUT� - Congressman Joaquin Castro�

Sin embargo, el fallo judicial no modificó el panorama general que describen los números disponibles sobre detención familiar en EE.UU.

Diversos informes y análisis basados en datos federales indican que, bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, la cantidad de niños retenidos por el ICE alcanzó niveles inéditos, especialmente en operativos realizados lejos de la frontera sur.

La información compartida por The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro, refleja un incremento marcado.

Sus análisis basados en registros federales indican que, desde enero de 2025, al menos 3800 menores de 18 años ingresaron a custodia migratoria, entre ellos 20 bebés.

Una parte significativa de estos niños permaneció detenida por períodos iguales o superiores a 20 días, el límite establecido por el Acuerdo Flores para la retención de menores junto a sus familias. Los registros muestran liberaciones concentradas justo al alcanzar ese plazo.

Según la subsecretaria del DHS, los menores detenidos reciben todas las necesidades básicas y no son separados de su familia Uscis.gov

“Esto es una prueba clara de que el objetivo de esta administración es causar el mayor sufrimiento posible a las personas más vulnerables con la esperanza de que eso les permita llevar a cabo con mayor facilidad sus objetivos de deportación”, afirmó Becky Wolozin, abogada del Centro Nacional para la Ley Juvenil, a The Marshall Project.

Detenciones migratorias lejos de la frontera: el cambio de estrategia de la administración Trump

A diferencia de políticas anteriores, centradas en la frontera sur, la actual estrategia muestra un desplazamiento hacia el interior del país norteamericano. Muchos de los menores detenidos vivían desde hacía tiempo en EE.UU. y fueron arrestados durante situaciones cotidianas.

Entre los escenarios más frecuentes de detención, según revela un análisis de ProPublica, se registran paradas de tráfico, comparecencias ante tribunales migratorios o arrestos realizados cerca de domicilios particulares o comercios.

En algunos casos, los menores fueron detenidos simplemente por estar presentes cuando los agentes buscaban a otro adulto.

Este cambio de enfoque derivó en un aumento del traslado de menores a refugios federales. Durante 2025, el ICE derivó a 600 niños a este tipo de instalaciones, una cifra superior a la acumulada en los cuatro años anteriores.

Los análisis aseguran que el promedio de tiempo que llevan los menores retenidos en los refugios llega a seis meses

“Hay otras opciones, independientemente de lo que se crea sobre los inmigrantes, pero no es necesario detener a los niños”, manifestó Dianne García, pastora de una iglesia de San Antonio que atiende a la población inmigrante, en una entrevista con The Washington Post.

“Las autoridades intentan infundir miedo en las familias para que decidan abandonar el país voluntariamente”, señaló.

Custodia prolongada de menores: nuevos requisitos y más tiempo detenidos

Los datos también muestran un aumento en el tiempo promedio que los menores pasan bajo custodia federal. De acuerdo con ProPublica, mientras que en años anteriores la permanencia rondaba un mes, actualmente se acerca a los seis meses.

Este incremento se vincula con nuevos requisitos impuestos a los patrocinadores, que incluyen pruebas genéticas, toma de huellas dactilares a todos los integrantes del hogar y evaluaciones financieras más exhaustivas.