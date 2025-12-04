Qué se sabe del nuevo vuelo con el que Trump deportó a 379 venezolanos desde Arizona pese al bloqueo aéreo impuesto

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló tras el anuncio de Donald Trump para bloquear el espacio aéreo venezolano. A pesar de esa decisión del presidente estadounidense, un avión con cientos de migrantes deportados despegó en la mañana del miércoles desde Arizona rumbo hacia el país latinoamericano. Horas antes, los gobiernos habían acordado restablecer los vuelos de repatriación.

Un vuelo llevó 379 migrantes deportados de Venezuela a Arizona

En un marco de escalada de tensión, ambos gobiernos lograron llegar a un acuerdo sobre el tema. Tras el anuncio de Trump en redes sociales sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, se acordó solo tres días después la reanudación de los vuelos con deportados.

Venezuela y Estados Unidos retomaron los vuelos de repatriación en medio de la tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump JUAN BARRETO� - AFP�

En ese contexto, Estados Unidos envió a cientos de migrantes de regreso a Venezuela. Según informó Telemundo Arizona, una aeronave despegó desde el aeropuerto de Mesa a las 7 hs del miércoles rumbo a Maiquetía. Se trató de un vuelo directo entre ambos países, sin escalas.

Ese mismo miércoles, el país sudamericano ya había recibido otro avión con 304 extranjeros expulsados desde Arizona, pero en ese caso con una parada intermedia. Según consignó Euro News, partió desde Phoenix y aterrizó a México. Desde allí, las personas fueron trasladadas a Venezuela en un segundo vuelo.

El mensaje de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

El nuevo vuelo de extranjeros expulsados a Venezuela ocurrió poco después del anuncio del presidente estadounidense. En el marco de una escalada de tensión que incluyó un despliegue militar en el Caribe y la amenaza latente de tomar acciones en tierra, Trump expresó que el espacio aéreo del país gobernado por Nicolás Maduro se encontraba cerrado.

“Todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad“, escribió el republicano en un posteo de Truth Social que data del 29 de noviembre.

Trump advirtió del cierre del espacio aéreo en Venezuela, en medio de las tensiones con Maduro Truth Social/Donald Trump

El mensaje suponía la interrupción de los llamados vuelos de repatriación a Venezuela, un acuerdo que llevaba 11 meses.

EE.UU. y Venezuela retomaron los vuelos de repatriación días después del anuncio de Trump

A pesar del mensaje y de que parecía no haber punto de acuerdo entre ambos gobiernos, se comunicó tres días después oficialmente un cambio. Mediante redes sociales, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela informaron que Estados Unidos había solicitado reanudar los vuelos de repatriación.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines LLC, en la ruta Phoenix, Arizona - Maiquetía", escribieron las autoridades venezolanas en un comunicado que fue compartido a través de una publicación en Instagram.

Las autoridades de Venezuela indicaron que la administración de Trump hizo el pedido Instagram/mintransporte_ve

Según detallaron, esos aviones estaban habilitados para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tal como ha ocurrido “de manera periódica semanal, cada miércoles y viernes”, de acuerdo al acuerdo entre el gobierno de Maduro y la administración Donald Trump.

“Continuará la repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana a través del Plan Vuelta a la Patria”, concluyeron.