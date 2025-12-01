Qué pasará con los vuelos de deportación de migrantes venezolanos desde EE.UU.

Donald Trump anunció la suspensión de los vuelos de repatriación desde Estados Unidos hacia Venezuela. En su plataforma Truth Social, planteó que el espacio aéreo del país sudamericano “permanecerá cerrado en su totalidad”. El gobierno de Nicolás Maduro interpretó este mensaje como una ruptura directa de los canales que permitían la coordinación de estas operaciones.

Qué pueden esperar los venezolanos que serán deportados por el ICE

El anuncio del presidente Trump plantea un interrogante sobre cómo se resolverán los casos pendientes de los migrantes venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sobre los que pesan órdenes de deportación.

Donald Trump anunció en redes sociales que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá “cerrado en su totalidad” X@DailyTruthPosts

Desde la asunción de Trump, los migrantes de Venezuela fueron uno de los focos principales de su administración del republicano, que suspendió el 7 de noviembre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para ellos.

Sin embargo, las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos se llevaban a cabo con vuelos de repatriación que permitían coordinar los retornos de manera ordenada, destacó El Nacional.

Se rompe el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela tras 11 meses

Durante los últimos once meses, ambos países habían logrado sostener un esquema de repatriación que permitió el retorno de miles de ciudadanos venezolanos hacia su país de origen.

Según EFE, el pasado miércoles 26 de noviembre llegó a Venezuela el último vuelo de repatriación antes de que se anuncie el cierre del espacio aéreo por parte de Trump.

Ese avión llegó a Maiquetía a las 11.45 hs (hora local), con unos 175 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Mientras tanto, el primer medio mencionado destaca que, entre los primeros 75 vuelos, se logró el regreso de casi 14.000 migrantes.

Mientras Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanece "cerrado en su totalidad", Maduro responde que no cuenta con la autoridad para ello BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

“Cerrado en su totalidad”: el duro anuncio de Donald Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad”, fueron las palabras del mandatario en su red Truth Social.

En un comienzo, las primeras interpretaciones del mensaje indicaban que se trataba de una señal de que Washington atacaría al país comandado por Nicolás Maduro.

“Empezarán muy pronto”, había dicho el líder republicano al respecto en un mensaje el jueves 27 de noviembre a miembros de las Fuerzas Armadas, con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tal como destacó El País.

La respuesta de Maduro: “no tiene la autoridad para cerrar el espacio aéreo de Venezuela”

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que las palabras del presidente estadounidense carecen de “especificaciones operativas” y que afectan negativamente al acuerdo que habían llegado ambos países para repatriar a los migrantes deportados.

El pasado 26 de noviembre llegó el último avión con repatriados desde EE.UU. a Venezuela (foto ilustrativa) X (@daviddelapaz)

El gobierno de Venezuela remarcó también que Donald Trump no tiene la autoridad para cerrar el espacio aéreo de Venezuela, así como ninguna otra nación extranjera, el cual se rige por las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sin embargo, EFE detalló que aerolíneas que no son estadounidenses como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras el anuncio del republicano.