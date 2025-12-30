Salario mínimo en Arizona 2026: a cuánto aumenta el pago por hora a partir del 1° de enero

A partir del próximo jueves 1° de enero de 2026, cientos de miles de trabajadores en Arizona se verán beneficiados por un aumento en el salario mínimo. De acuerdo con la información oficial, el pago por hora incrementará a 15,15 dólares para la mayoría de los empleados, aunque existen ciertas excepciones.

A cuánto aumenta el pago por hora mínimo a partir del 1° de enero de 2026 en Arizona

La Comisión Industrial de Arizona (ICA, por sus siglas en inglés) es la encargada de regular las compensaciones laborales, seguridad y salud ocupacional, así como leyes de salario y trabajo infantil. En un aviso publicado en septiembre, adelantó que el salario mínimo estatal experimentará un incremento, por lo que pasará de US$14,70 a US$15,15 por hora.

El pago mínimo pasará de US$14,70 a US$15,15 por hora en Arizona el 1° de enero de 2026 Freepik

El aumento de US$0,45, según explicó la ICA en el comunicado, se basa en el crecimiento de la inflación entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025. Los datos son extraídos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El incremento responde también a las disposiciones de la Legislatura de Arizona. En específico, las autoridades acordaron en 2021 que el sueldo mínimo estatal aumente cada 1° de enero.

Los ajustes anuales se realizan según el incremento del costo de vida del IPC. El monto final se redondea al múltiplo de cinco centavos más cercano.

Excepciones al aumento del salario mínimo en Arizona en 2026

La Ley General de Salarios Justos y Familias Sanas de Arizona incluye ciertas excepciones. Según el texto, no aplica a:

Las personas que sean empleadas por padres de familia o hermanos.

Cualquier ciudadano que trabaje informalmente en el hogar de los patrones proporcionando servicios de cuidado de menores .

. Cualquier persona que sea empleada por el Estado de Arizona o el gobierno de Estados Unidos .

. Cualquier persona que trabaje para una pequeña empresa que genere menos de US$500 mil en ingresos anuales, si dicha pequeña empresa estuviera exenta de pagar un salario mínimo de conformidad con la fracción 206(a) del Título 29 del Código Estatutario nacional.

Los empleadores pueden pagar US$3 menos que el salario mínimo a los trabajadores por propina si logran demostrar que llega al monto establecido Freepik

Además, para todos los empleados que acostumbren a recibir propinas, las entidades patronales podrán pagarles hasta un máximo de US$3 menos que el salario mínimo por hora.

Esto solo podrá suceder si las compañías pueden comprobar que, por cada semana, al sumar las propinas a los sueldos abonados, los trabajadores recibieron no menos del monto mínimo por todas las horas laborales.

Los derechos de los trabajadores de Arizona sobre el salario mínimo

Según el comunicado de la ICA, las entidades patronales o compañías que emplean a una persona tienen prohibido discriminar a un trabajador o someterlo a represalias por:

Afirmar sus reclamaciones o derechos de conformidad con la Ley General.

de conformidad con la Ley General. Ayudar a cualquier otra persona a afirmar esto .

. Informarle a cualquier otra persona sus derechos de conformidad con la Ley General.

Los empleadores de Arizona tiene diversas obligaciones con sus empleados Freepik - Freepik

A su vez, el sitio web oficial de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades (EEOC, por sus siglas en inglés) señala que es ilegal que un empleador discrimine a un trabajador en el pago de salarios o beneficios laborales por motivos de:

Raza

Color

Religión

Sexo (incluyendo la condición de transgénero, la orientación sexual y el embarazo)

Origen nacional

Edad (40 años o más)

Discapacidad

Los beneficios para empleados incluyen licencia por enfermedad y vacaciones, seguro y acceso a horas extras, así como su pago y programas de jubilación.

Como ejemplo, la página menciona que un empleador no puede pagar a los trabajadores hispanos menos que a los afroamericanos debido a su origen nacional. Además, hombres y mujeres en el mismo lugar deben recibir un salario idéntico por el mismo trabajo.

En el país norteamericano, 19 estados aumentarán el salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026

Los estados que aumentan el salario mínimo el 1° de enero de 2026

De acuerdo con un informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados verán incrementos en sus tarifas mínimas por hora inmediatamente el 1° de enero de 2026. Las nuevas cantidades, recopiladas por la organización de análisis legislativo, quedarán de la siguiente forma: