Dónde aumenta el salario mínimo en EE.UU. desde el 1° de enero de 2026: los estados que aprobaron ajustes

El salario mínimo en Estados Unidos continúa como un tema central en el debate laboral y económico. A nivel federal, el piso legal se mantiene en US$7,25 por hora desde 2009, sin modificaciones pese al incremento sostenido del costo de vida. Ante esta situación, numerosos estados avanzan por cuenta propia con esquemas de actualización y dispondrán de un nuevo aumento en 2026.

Por qué aumentan los salarios mínimos en 2026

Los incrementos previstos para 2026 tienen dos orígenes principales. Por un lado, varios estados cuentan con fórmulas automáticas que ajustan el salario mínimo de acuerdo con la inflación anual. Estos sistemas buscan evitar que el ingreso mínimo pierda valor real con el paso del tiempo.

Debido al estancamiento de la base nacional, varias jurisdicciones optaron por aplicar sus propios reglamentos para compensar el efecto del incremento de precios Freepik

Por otro lado, existen estados que aprobaron calendarios de aumentos progresivos hace varios años, con el objetivo de alcanzar un monto específico, en muchos casos cercanos o igual a US$15 por hora. Estos planes continúan con su ajuste, según lo establecido originalmente, independientemente de cambios políticos recientes.

La falta de actualización federal reforzó la importancia de estas políticas estatales. En ausencia de una reforma a nivel nacional, los estados se convirtieron en el principal motor de los incrementos remunerativos para millones de trabajadores.

En este escenario, a partir del 1° de enero de 2026, se implementarán aumentos. Además de los ajustes que entrarán en vigencia al comenzar el año, otras jurisdicciones aplicarán incrementos en fechas posteriores dentro de 2026.

Dónde aumenta el salario mínimo en EE.UU. desde el 1° de enero de 2026

De acuerdo con estimaciones del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, los siguientes estados aplicarán nuevos valores de salario mínimo de manera inmediata el 1° de enero de 2026. En la mayoría de los casos, se trata de ajustes automáticos por inflación o por etapas finales de aumentos previamente legislados.

Washington: US$17,13 .

. Nueva York: US$17 (con tarifas de US$16 para ciertos sectores).

(con tarifas de US$16 para ciertos sectores). Connecticut: US$16,94 .

. California: US$16,90 (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores).

(con tarifas diferenciadas para ciertos sectores). Hawái: US$16 .

. Rhode Island: US$16 .

. Nueva Jersey: US$15,92 .

. Colorado: US$15,16 .

. Arizona: US$15,15 .

. Maine: US$15,10 .

. Missouri: US$15 .

. Nebraska: US$15 .

. Vermont: US$14,42 .

. Michigan: US$13,73 .

. Virginia: US$12,77 .

. Dakota del Sur: US$11,85 .

. Minnesota: US$11,41 .

. Ohio: US$11 .

. Montana: US$10,85.

Un dato relevante para 2026 es que, por primera vez, habrá más trabajadores cubiertos por salarios mínimos estatales de US$15 por hora o más que aquellos que dependen de la base federal de US$7,25. Este cambio refleja una transformación gradual del mapa remunerativo del país norteamericano.

Estados que aplicarán aumentos después de enero de 2026

Además de los incrementos que entran en vigor el primer día del año, otros estados tienen previstas subas en fechas posteriores. Florida es uno de los casos más destacados, ya que alcanzará el objetivo de US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026.

Este aumento forma parte de una enmienda constitucional aprobada por los votantes en noviembre de 2020, que estableció un cronograma de mejoras anuales hasta llegar a ese monto.

Alaska, por su parte, ajustará su salario mínimo a US$14 el 1° de julio de 2026. Oregon también actualizará su tarifa en julio de 2026 tras seguir su propio sistema de indexación a la inflación. Estos ajustes, aunque no coinciden con el inicio del año calendario, contribuyen al aumento generalizado a nivel estatal.

Con 22 estados y decenas de ciudades y condados que elevan sus pisos remunerativos hacia finales de 2026, el salario mínimo en EE.UU. presenta un panorama fragmentado. Para los empleados, el impacto dependerá en gran medida del lugar donde residan y trabajen.