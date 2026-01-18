Tiene 79 años, vende naranjas en la calle y fue estafado en Arizona: Tucson respondió “vaciando” su puesto
Decenas de ciudadanos se unieron para que el hombre lograra recuperar el dinero perdido
Un hombre de 79 años fue víctima de una estafa que afectó el ingreso con el que sostiene a su familia. El caso ocurrió en Tucson, Arizona, y se volvió viral luego de que la comunidad se organizara para comprar toda su mercancía. Su puesto de naranjas quedó vacío y el adulto mayor logró recuperar el dinero perdido.
La estafa que dejó con pérdidas a un vendedor de Arizona
El 30 de diciembre de 2025, una persona se acercó al puesto ambulante de Rodolfo para comprarle fruta. Sin embargo, más tarde ese mismo día, el vendedor se dio cuenta de que le habían dado un billete falso de 100 dólares.
El comerciante había entregado 80 dólares de cambio después de haber trabajado toda la jornada. Aunque para muchos esta es una suma menor, para él representó la ganancia equivalente a dos días de trabajo.
Tras retirarse del campo, hace más de diez años, se dedica a la venta de naranjas en el sur de la ciudad. Se coloca en la intersección de la calle 36 y Park, informó el reportero fronterizo J. Hiram González a través de su cuenta de Facebook, en una historia publicada por Telemundo.
El trabajo en la calle le permite al trabajador sostener a su familia y cuidar a su esposa, quien tiene demencia. “Tengo 60 años con ella; uno tiene que estar al pendiente de la familia. Yo no me vengo hasta que en la mañana ella se levanta, no me gusta dejarla sola”, dijo.
El adulto mayor lamentó lo sucedido y expresó su preocupación por haber perdido ese dinero. “No saben lo que se mata uno para poder comer, porque uno si no trabaja no come”, manifestó. Él mismo transporta naranjas desde la ciudad de Phoenix para poder venderlas, por lo que cada cargamento representa un gran esfuerzo.
Vendedor de naranjas en Arizona se volvió viral y recuperó su dinero
Cientos de personas siguieron la historia del vendedor de Arizona y decidieron comprarle fruta para ayudarlo a mitigar la pérdida. En solo tres días logró vender toda su mercancía completa, una satisfacción que le permitió dejar atrás el mal momento vivido en diciembre.
Recién el 13 de enero, González informó que Rodolfo estaba muy contento por el resultado de su posteo. Conoció a muchas personas y destacó la solidaridad de la comunidad.
En el momento de la estafa, el vendedor no hizo ninguna denuncia a las autoridades. Si bien no especificó el motivo, señaló que quiso alertar a otras personas para que estén atentas a los billetes que reciben. No obstante, no esperaba que su caso se volviera tan viral.
Cómo hacer un reporte policial en Tucson, Arizona
Para reportar delitos que no constituyan una emergencia en Tucson, se puede llamar al 311. O bien, enviar un formulario disponible en el sitio oficial del gobierno de la ciudad.
