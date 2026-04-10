Artemis II: los ingenieros venezolanos detrás de la misión que conoció la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II, que marcó el regreso de vuelos tripulados alrededor del satélite natural tras más de cinco décadas, contó con el talento de ingenieros venezolanos que desempeñaron roles fundamentales para el desarrollo de la misión. El 6 de abril, la cápsula Orión completó su sobrevuelo y permitió a la tripulación conocer la cara oculta de la Luna.

Qué hicieron los ingenieros venezolanos en el cohete SLS de Artemis II

La duración prevista para el operativo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) es de diez días. Despegó el 1° de abril y tiene un retorno programado para este viernes 10 de abril en el océano Pacífico. Durante ese período, la tripulación ejecutó maniobras de control, pruebas de sistemas y recolección de datos vinculados a radiación y navegación en el espacio profundo.

What An Incredible Launch… Go Artemis!!!

En este esquema, el cohete Space Launch System (SLS) fue el vehículo encargado de impulsar la cápsula fuera de la órbita terrestre. Su estructura integra múltiples sistemas que requieren validación antes del despegue y coordinación durante las primeras fases del vuelo.

Dentro del equipo técnico que hizo posible la misión, dos profesionales venezolanos tuvieron funciones en áreas específicas del lanzamiento:

Nathalie Quintero : trabajó en la etapa central del cohete, conocida como Core Stage, donde se concentran los sistemas de propulsión y control. Su tarea consistió en coordinar equipos de aviónica y motores, además de supervisar pruebas previas al despegue. Estas verificaciones permiten confirmar que cada componente responda de acuerdo con los parámetros establecidos antes de iniciar la misión.

: trabajó en la etapa central del cohete, conocida como Core Stage, donde se concentran los sistemas de propulsión y control. Su tarea consistió en coordinar equipos de aviónica y motores, además de supervisar pruebas previas al despegue. Estas verificaciones permiten confirmar que cada componente responda de acuerdo con los parámetros establecidos antes de iniciar la misión. Carlos Tomás Mata: participó en el diseño del sistema de protección contra descargas eléctricas en la plataforma de lanzamiento. Este mecanismo evita daños en los equipos durante tormentas en tierra, sin necesidad de añadir peso adicional al cohete.

“He trabajado largas horas, días y noche, durante vacaciones, resolviendo varios desafíos que nos pudieran posicionar para poder lograr esta meta hoy: llevar de regreso a la humanidad a la Luna”, expresó Quintero en su cuenta de Instagram. “Poder tener el privilegio de ser parte de esta misión es un honor”, agregó.

Por su parte, en una entrevista con la periodista venezolana Shirley Varnagy para el canal de Youtube MundoURenVivo, Mata expresó qué significa para él se parte de esta misión. “Las emociones son muy complicadas y difíciles de explicar. Es indescriptible”, señaló. ”Comencé viendo los despegues, los transbordadores y ahora puedo ver el programa de Ártemis llegando a la Luna nuevamente después de más de 50 años“, mencionó.

La misión Artemis II, que tiene una duración de 10 días, culmina este 10 de abril de 2026 con un amerizaje controlado en el océano Pacífico RONALDO SCHEMIDT - AFP

Quiénes son los venezolanos que trabajaron en la misión de Artemis II

Según relata en su entrevista, Carlos Mata es un ingeniero electricista egresado de la Universidad Simón Bolívar y doctor porArtemis II: los ingenieros venezolanos detrás de la misión que conoció la cara oculta de la Luna la Universidad de Florida. Se desempeña como el diseñador del sistema de protección contra descargas atmosféricas (rayos) para el cohete SLS.

“Esos sistemas son importantes porque precisamente de aquí donde despegan estos cohetes, en la costa este de Florida, hay una gran cantidad de incidencias de descargas atmosféricas", explicó a Varnagy. ”Los vehículos que se envían al espacio son muy sensibles porque no tienen protección. Agregarle protección contra radio electromagnético es agregarle peso y tratamos más bien de que el peso sea el mínimo", detalló.

Mata ha trabajado en el diseño de estos sistemas para la plataforma de lanzamiento desde 2007.

Por otra parte, Nathalie Quintero se especializa como ingeniera aeroespacial que ocupa el cargo de ingeniera líder de proyecto en el área del Core Stage (la etapa central del cohete) dentro del equipo de operaciones de lanzamiento.

Según explicó en un video publicado en su canal de YouTube, es responsable de la integración de equipos técnicos en aviónica y propulsión, por lo que realiza las pruebas necesarias para verificar que el vehículo esté listo para su lanzamiento.

“Un cohete tiene distintas partes normalmente de metales como el aluminio y distintos componentes se construyen utilizando distintas técnicas en una planta de fabricación de manufactura”, explicó Quintero. “El Core Stage específicamente fue construido en Nueva Orleans y de ahí se hicieron una serie de pruebas que permitieron la certificación de la nave. Una vez que ya estaba completado llegó al Kennedy Space Center en Florida", detalló.

La venezolana que fue parte de la misión Artemis II

Cómo fue la trayectoria de Artemis II alrededor de la Luna y qué objetivos tuvo

De acuerdo con la NASA, el recorrido de la nave Orión incluyó un viaje de ida de cuatro días hasta la órbita lunar, seguido por el rodeo de la cara no visible desde la Tierra. Luego, se prevé que la trayectoria utilice la gravedad terrestre para iniciar el regreso en un esquema de retorno libre.

Durante el trayecto, los astronautas realizaron pruebas manuales de pilotaje y evaluaciones del sistema térmico de la nave. También se desarrollaron estudios sobre el impacto de la radiación en condiciones de espacio profundo.

La misión forma parte de una estrategia de largo plazo que busca establecer operaciones sostenidas en la Luna. Este proceso también funciona como etapa previa para futuros viajes tripulados hacia Marte.

Cómo funciona la nave Orión de Artemis II y qué papel cumple en la misión

La cápsula Orión está compuesta por un módulo de tripulación y un módulo de servicio:

El primero funciona como espacio habitable para los astronautas.

Mientras que el segundo proporciona energía, propulsión y soporte vital.

El sistema incluye además un mecanismo de escape en caso de emergencia durante el lanzamiento. Todos estos elementos se integran sobre el cohete SLS, que permite enviar la nave directamente hacia la Luna en un solo despegue.

Antes del reingreso a la atmósfera, la misión ejecutó maniobras de corrección de trayectoria. Estas acciones son necesarias para asegurar un descenso controlado y la posterior recuperación de la cápsula en el mar.