Así es la edición especial del dólar de plata American Eagle que llega a EE.UU.

La Casa de Moneda de Estados Unidos (US Mint) anunció la fecha de venta de la edición 2025 del dólar de plata American Eagle. Esta moneda, que tendrá un valor de casi US$100, continuará con una tradición estadounidense que se ha mantenido durante 39 años.

Cuáles son las características del dólar de plata American Eagle 2025

El 17 de septiembre, la Casa de Moneda de EE.UU. anunció que el martes 23 de septiembre de 2025 comenzará a aceptar pedidos para comprar el dólar de plata American Eagle en su versión de este año.

La Casa de Moneda de EE.UU. aseguró que el dólar de plata American Eagle es uno de los favoritos de los coleccionistas (United States Mint)

Esta moneda comenzó a circular en 1986 y se distingue porque en una de sus caras muestra un diseño titulado Walking Liberty (“libertad andante”), el cual fue creado por el escultor Adolph Alexander Weinman.

El dólar de plata American Eagle 2025 contará con las siguientes características, según lo descrito por US Mint:

Anverso (cara) : la representación de cuerpo entero de la Libertad, envuelta en la bandera de Estados Unidos . Su mano derecha se encuentra extendida, mientras la izquierda sostiene ramas de laurel y roble. Las inscripciones muestran la marca artística del escultor, la palabra “ liberty ”, la frase “ in God we trust ” y el año 2025 .

: la representación de cuerpo entero de la . Su mano derecha se encuentra extendida, mientras la izquierda sostiene ramas de laurel y roble. Las inscripciones muestran la marca artística del escultor, la palabra “ ”, la frase “ ” y el año . Reverso (cruz): un águila a punto de aterrizar, mientras sostiene una rama de roble como si la fuera a colocar en su nido. Las inscripciones dicen “United States of America” (Estados Unidos de América), “e pluribus unum” (en latín significa “de muchos, uno” y es uno de los lemas nacionales), “1 oz. fine silver” (una onza de plata fina) y “one dollar” (un dólar).

En cuanto a las especificaciones técnicas, el dólar de plata American Eagle 2025 fue fabricado en la Casa de Moneda de San Francisco con un 99,9% de plata fina y su diámetro es de 1,598 pulgadas (40,60 milímetros).

Cuánto costará el dólar de plata American Eagle y dónde se venderá

Los coleccionistas de monedas podrán comprar esta pieza a partir del 23 de septiembre a las 12.00 hs tiempo del Este (ET), como señaló el comunicado de US Mint. La venta será a través del sitio web de la Casa de Moneda de los Estados Unidos.

La moneda se envía en una caja forrada con satín y terciopelo, acompañada de un certificado de autenticidad (United States Mint)

Los coleccionistas interesados pueden activar un recordatorio desde el listado del producto para recibir una notificación en cuanto esté disponible.

El dólar de plata American Eagle 2025 tendrá un costo de US$95. De acuerdo con US Mint, solo se venderán 110 mil unidades y no tienen planeado realizar más lanzamientos de esta moneda en lo que resta de 2025.

El límite de monedas que se pueden adquirir por cliente es de 10. Para realizar el pago en línea, la Casa de Moneda aceptará tarjetas de crédito, PayPal y certificados electrónicos de regalo de US Mint, según lo estipulado en su sitio web.

Otras monedas coleccionables de plata que se venden en 2025

Entre los lanzamientos recientes de la Casa de Moneda de Estados Unidos se encuentran las ediciones 2025 de los dólares de plata Morgan and Peace. De acuerdo con un comunicado de prensa de US Mint, estas piezas de colección comenzaron a venderse el 11 de septiembre y cuestan US$95 cada una.

Los dólares de plata Morgan and Peace también cuestan US$95 (Facebook/United States Mint)

Estos dólares de plata comparten la misma inspiración detrás de su diseño: el perfil de la Libertad en el lado anverso y un águila en el reverso.

La diferencia está en que el dólar de plata Morgan fue diseñado por el grabador George T. Morgan. Mientras que la moneda llama Peace fue una creación del escultor italoamericano Anthony de Francisci, como señalaron las descripciones de ambos productos.

Así como el dólar de plata American Eagle, las piezas de Morgan and Peace tienen una composición de 99,9% de plata fina y fueron fabricadas de la Casa de Moneda de San Francisco.