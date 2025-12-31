Así funcionarán los bancos en EE.UU. este 1° de enero de 2026
Aunque las sucursales físicas no abrirán ese día, las transacciones realizadas a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y servicios bancarios en línea funcionarán con normalidad
El 1° de enero de 2026 será el primero de los 11 días feriados federales que habrá en EE.UU. durante el año. En esas fechas, los bancos y otras entidades financieras suspenderán sus servicios presenciales y los retomarán al día siguiente, incluidas las instituciones administradas por el gobierno federal.
Los bancos cierran sus puertas durante Año Nuevo en EE.UU.
De acuerdo con lo publicado por Bank of America, todas sus sedes permanecerán cerradas durante el primer día de enero de 2026, debido a que es uno de los feriados nacionales que habrá en el año.
Sin embargo, no será la única entidad bancaria que interrumpirá sus operaciones durante Año Nuevo. También cerrarán Compass, BBVA, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, entre otros.
No obstante, algunos pagos programados podrían registrar demoras y verse reflejados recién el 2 de enero, cuando se normalicen todos los servicios bancarios.
Qué otros días cerrarán los bancos en Estados Unidos en 2026
A través de su sitio web, Bank of America compartió un listado de los días feriados federales en que sus sucursales físicas, así como otras entidades, cerrarán sus puertas a lo largo de 2026.
- 1° de enero: Año Nuevo
- 19 de enero: Día de Martin Luther King
- 16 de febrero: Día de los Presidentes
- 25 de mayo: Día de los Caídos
- 19 de junio: Juneteenth
- 3 de julio: Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado)
- 7 de septiembre: Día del Trabajo
- 12 de octubre: Columbus Day
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos
- 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
- 25 de diciembre: Navidad
La institución recomienda tomar precauciones y programar con anticipación alguna transacción o trámite que sea importante para realizarse antes de estas fechas.
Tiendas que sí abren el 1° de enero de 2026 en Estados Unidos
Si bien los bancos y algunas grandes cadenas en Estados Unidos ya anunciaron que cerrarán sus puertas durante el 1° de enero de 2026, hay algunas empresas que sí darán servicio durante Año Nuevo.
Según The Courier-Journal, estos son los supermercados y los horarios en los que abrirán sus puertas durante el primer día del año.
- Walmart: atenderá de 6.00 a 23.00 hs.
- Target: de 10.00 a 20.00 hs.
- TJ Maxx: operará en un horario de 9.30 a 18.00 hs.
- Marshall’s: estará abierto de 9.30 a 18.00 hs.
- HomeGoods: abrirá sus puertas en su horario de 9.30 a 18.00 hs.
- JCPenney: de 11.00 a 18.00 hs.
- Nordstrom: abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 hs.
- Home Depot: abrirá de 9.00 a 18.00 hs.
- Lowe’s: abrirá de 9.00 a 18.00 hs.
- PetCo: ofrecerá servicio de 10.00 a 17.00 hs.
- Publix: estará disponible de 7.00 a 19.00 hs.
- Meijer: abierto de 6.00 a medianoche.
- Whole Foods: de 9.00 a 20.00 hs.
De igual manera, otras tiendas que sí darán servicio en Año Nuevo, según el medio, son:
- Ace Hardware (el horario varía según la ubicación).
- REI: de 11.00 a 17.00 hs.
- Bass Pro Shops: de 9.00 a 21.00 hs.
- Burlington: las tiendas cierran a las 22.00 hs.
- Big Lots: de 9.00 a 21.00 hs.
- Sephora (el horario varía según la ubicación).
- Staples (verificar el horario usando el localizador de tiendas Staples).
- Office Depot: de 11.00 a 23.00 hs.
- OfficeMax: de 11.00 a 23.00 hs.
- PetSmart: 10.00 a 18.00.
- Tractor Supply Company: de 9.00 a 18.00 hs.
- Kroger: los horarios varían según la ubicación.
