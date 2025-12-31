Así funcionarán los bancos en EE.UU. este 1° de enero de 2026

El 1° de enero de 2026 será el primero de los 11 días feriados federales que habrá en EE.UU. durante el año. En esas fechas, los bancos y otras entidades financieras suspenderán sus servicios presenciales y los retomarán al día siguiente, incluidas las instituciones administradas por el gobierno federal.

Los bancos cierran sus puertas durante Año Nuevo en EE.UU.

De acuerdo con lo publicado por Bank of America, todas sus sedes permanecerán cerradas durante el primer día de enero de 2026, debido a que es uno de los feriados nacionales que habrá en el año.

Por ser un feriado federal, los bancos no darán servicio en Año Nuevo (Unsplash)

Sin embargo, no será la única entidad bancaria que interrumpirá sus operaciones durante Año Nuevo. También cerrarán Compass, BBVA, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, entre otros.

Aunque las sucursales físicas no abrirán ese día, las transacciones realizadas a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y servicios bancarios en línea funcionarán con normalidad.

No obstante, algunos pagos programados podrían registrar demoras y verse reflejados recién el 2 de enero, cuando se normalicen todos los servicios bancarios.

Qué otros días cerrarán los bancos en Estados Unidos en 2026

A través de su sitio web, Bank of America compartió un listado de los días feriados federales en que sus sucursales físicas, así como otras entidades, cerrarán sus puertas a lo largo de 2026.

Los cajeros funcionarán de manera normal el 1 de enero de 2026 (Unsplash)

1° de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 19 de enero : Día de Martin Luther King

: Día de Martin Luther King 16 de febrero : Día de los Presidentes

: Día de los Presidentes 25 de mayo : Día de los Caídos

: Día de los Caídos 19 de junio : Juneteenth

: Juneteenth 3 de julio : Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado)

: Día de la Independencia (el feriado se adelanta porque el 4 cae sábado) 7 de septiembre : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 12 de octubre : Columbus Day

: Columbus Day 11 de noviembre : Día de los Veteranos

: Día de los Veteranos 26 de noviembre : Día de Acción de Gracias

: Día de Acción de Gracias 25 de diciembre: Navidad

La institución recomienda tomar precauciones y programar con anticipación alguna transacción o trámite que sea importante para realizarse antes de estas fechas.

Tiendas que sí abren el 1° de enero de 2026 en Estados Unidos

Si bien los bancos y algunas grandes cadenas en Estados Unidos ya anunciaron que cerrarán sus puertas durante el 1° de enero de 2026, hay algunas empresas que sí darán servicio durante Año Nuevo.

Los servicios digitales de los bancos funcionarán normal el 1 de enero de 2026 (Unsplash)

Según The Courier-Journal, estos son los supermercados y los horarios en los que abrirán sus puertas durante el primer día del año.

Walmart: atenderá de 6.00 a 23.00 hs.

Target: de 10.00 a 20.00 hs.

TJ Maxx: operará en un horario de 9.30 a 18.00 hs.

Marshall’s: estará abierto de 9.30 a 18.00 hs.

HomeGoods: abrirá sus puertas en su horario de 9.30 a 18.00 hs.

JCPenney: de 11.00 a 18.00 hs.

Nordstrom: abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 hs.

Home Depot: abrirá de 9.00 a 18.00 hs.

Lowe’s: abrirá de 9.00 a 18.00 hs.

PetCo: ofrecerá servicio de 10.00 a 17.00 hs.

Publix: estará disponible de 7.00 a 19.00 hs.

Meijer: abierto de 6.00 a medianoche.

Whole Foods: de 9.00 a 20.00 hs.

De igual manera, otras tiendas que sí darán servicio en Año Nuevo, según el medio, son: