Es oficial: el calendario completo de feriados 2026 en Estados Unidos

Los días feriados reconocidos por el Gobierno Federal de Estados Unidos son 11 al año, con excepción de una celebración que ocurre cada cuatro años nombrada como Día de la Investidura, cuya ceremonia más reciente ocurrió el 20 de enero de 2025.

Calendario de feriados 2026 en Estados Unidos

Durante 2026, los días festivos federales, de acuerdo con el gobierno estadounidense, son:

Jueves 1 de enero de 2026: día de Año Nuevo .

de 2026: día de . Lunes 19 de enero de 2026: día de Martin Luther King Jr.

de 2026: día de Lunes 16 de febrero de 2026: día de los Presidentes .

de 2026: . Lunes 25 de mayo de 2026: Memorial Day o Día de Conmemoración a los Caídos

de 2026: o Día de Conmemoración a los Caídos Viernes 19 de junio de 2026: Juneteenth

de 2026: Sábado 4 de julio de 2026: Día de la Independencia

de 2026: Lunes 7 de septiembre de 2026: Día del Trabajo

de 2026: Lunes 12 de octubre de 2026: Columbus Day y Día de los Pueblos Indígenas

de 2026: y Día de los Pueblos Indígenas Miércoles 11 de noviembre de 2026: Día de los Veteranos .

de 2026: . Jueves 26 de noviembre de 2026: Thanksgiving o Día de Acción de Gracias

de 2026: o Día de Acción de Gracias Viernes 25 de diciembre de 2026: Navidad

En Estados Unidos habrá 11 días feriados federales durante 2026 (Pexels/cottonbro studio)

Cómo se celebran los días feriados en EE.UU.

Durante estas festividades, las oficinas del gobierno, los bancos, y algunas escuelas y negocios permanecen cerrados. Además, se pueden llevar a cabo ceremonias de conmemoración o celebraciones.

Día de Año Nuevo

Esta conmemoración fue aprobada por el gobierno de EE.UU. en 1870 y se celebra cada año desde la noche del 31 de diciembre hasta la madrugada del 1° de enero. Una de las celebraciones más populares en el país es la que tiene lugar en Times Square, Nueva York.

Durante los feriados federales en Estados Unidos, las oficinas gubernamentales, bancos y algunas escuelas y negocios, permanecen cerrados (Pexels/Tim Mossholder)

Día de Martin Luther King Jr.

Desde 1983 se celebra el tercer lunes de enero de cada año (por ser la fecha cercana a su cumpleaños) con eventos, homenajes, marchas o labor social en comunidades, en honor al activista por los derechos civiles, según el gobierno de EE.UU.

Día de los Presidentes

El gobierno estadounidense apunta que es un feriado federal desde 1885, al principio solo celebrara el natalicio de George Washington, primer presidente de EE.UU., pero desde 1971 se conmemora a todos los presidentes.

Memorial Day

Fue decretado por el Congreso desde 1971 y una de las tradiciones más importantes de la fecha ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente brinda un discurso en honor a los fallecidos en combate.

El 25 de mayo de 2026 se conmemora el Memorial Day en honor a los fallecidos en combate (Pexels/Sharefaith)

Juneteenth

También llamado Día de la Liberación, fue aprobado por el gobierno como feriado en 2021 y conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Las comunidades afroamericanas acostumbran celebrar con desfiles, festivales, y fuegos artificiales.

Día de la Independencia

Fue ratificado como feriado federal en 1870, y se celebra cada 4 de julio con fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, y otras actividades.

Día del Trabajo

El Congreso lo aprobó desde 1894 y celebra la aportación de los trabajadores a Estados Unidos. Se realizan marchas, discursos y fuegos artificiales.

Día de la Raza

El Columbus Day recuerda la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y es feriado federal desde 1937.

Día de los Veteranos

Conmemora a los que sirvieron a las Fuerzas Armadas de EE.UU. Fue ratificado como feriado federal desde 1954 y durante esta fecha se realizan homenajes, desfiles y ceremonias solemnes.

El evento más importante tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington D. C.

El Día de los Veteranos conmemora a los que sirvieron a las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Pexels/Brett Sayles)

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)

Fue declarado como festividad nacional en 1789 por el presidente George Washington y conmemora la unión entre los colonos ingleses de Plymouth y los nativos americanos de la zona, quienes en 1621 celebraron la primera cosecha exitosa tras un duro invierno.

Navidad

Se acostumbra celebrar con una cena familiar con pavo, puré de patatas, ponche de huevo, galletas de jengibre, entre otros alimentos, desde la víspera el 24 de diciembre.

La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo, de acuerdo con la fe cristiana.