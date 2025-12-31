Qué tiendas abren el 1° de enero de 2026 en Estados Unidos: las que trabajan en Año Nuevo

Comenzar el año con las alacenas llenas para evitar resolver compras de última hora requiere una planificación especial que no siempre se logra. En Estados Unidos, el 1° de enero de 2026 se observa como un feriado federal. Si bien gigantes minoristas mantendrán sus puertas abiertas para recibir a los clientes, el panorama es distinto para otros grandes almacenes. Muchas tiendas permanecerán cerradas durante las primeras 24 horas del año para dar descanso a sus empleados.

Tiendas abiertas en Año Nuevo 2026

Las siguientes tiendas minoristas estarán abiertas el día de Año Nuevo. Muchas de ellas cerraron en Navidad, pero mantendrán su atención el primer día de 2026. Estos son los supermercados que operan y sus horarios, según The Courier-Journal:

Las sucursales de Target en EE.UU. estarán abiertas en Año Nuevo (Wikimedia Commons/Steve Morgan)

Walmart : atenderá de 6.00 a 23.00 hs

: atenderá de 6.00 a 23.00 hs Target: de 10.00 a 20.00 hs

de 10.00 a 20.00 hs TJ Maxx : operará en un horario de 9.30 a 18.00 hs

: operará en un horario de 9.30 a 18.00 hs Marshall’s : estará abierto de 9.30 a 18.00 hs

: estará abierto de 9.30 a 18.00 hs HomeGoods : abrirá sus puertas en su horario de 9.30 a 18.00 hs

: abrirá sus puertas en su horario de 9.30 a 18.00 hs JCPenney: de 11.00 a 18.00 hs

de 11.00 a 18.00 hs Nordstrom: abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 hs

abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 hs Home Depot: abrirá de 9.00 a 18.00 hs

abrirá de 9.00 a 18.00 hs Lowe’s: abrirá de 9.00 a 18.00 hs

abrirá de 9.00 a 18.00 hs PetCo: ofrecerá servicio de 10.00 a 17.00 hs

ofrecerá servicio de 10.00 a 17.00 hs Publix : estará disponible de 7.00 a 19.00 hs

: estará disponible de 7.00 a 19.00 hs Meijer: abierto de 6.00 a medianoche

abierto de 6.00 a medianoche Whole Foods: de 9.00 a 20.00 hs.

Estas son otras tiendas que abrirán en Año Nuevo con sus respectivos horarios, de acuerdo con The Courier-Journal:

Ace Hardware (el horario varía según la ubicación)

(el horario varía según la ubicación) REI: de 11.00 a 17.00 hs.

de 11.00 a 17.00 hs. Bass Pro Shops : de 9.00 a 21.00 hs.

: de 9.00 a 21.00 hs. Burlington : las tiendas cierran a las 22.00 hs.

: las tiendas cierran a las 22.00 hs. Big Lots : de 9.00 a 21.00 hs.

: de 9.00 a 21.00 hs. Sephora (el horario varía según la ubicación

(el horario varía según la ubicación Staples (verificar el horario usando el localizador de tiendas Staples)

(verificar el horario usando el localizador de tiendas Staples) Office Depot: de 11.00 a 23.00 hs.

de 11.00 a 23.00 hs. OfficeMax: de 11.00 a 23.00 hs.

de 11.00 a 23.00 hs. PetSmart : 10.00 a 18.00.

: 10.00 a 18.00. Tractor Supply Company : de 9.00 a 18.00 hs.

: de 9.00 a 18.00 hs. Kroger: los horarios varían, según la ubicación

The Home Depot permanecerá abierto el 1º de enero de 2026 (Facebook/The Home Depot)

Cabe destacar que CVS y Walgreens operarán con horarios reducidos. Los clientes pueden consultar en sus páginas web, según la ubicación.

Tiendas que estarán cerradas en Año Nuevo en EE.UU.

Cadenas como Aldi, Costco, Sam’s Club y Trader Joe’s permanecerán cerradas durante las primeras 24 horas del año para dar descanso a sus empleados durante Año Nuevo, informó Secret Miami.

Si bien estas tiendas estarán cerradas el 1° de enero de 2026, abrirán en la víspera de Año Nuevo. En el caso de Costco, las tiendas estarán abiertas de 9.00 a 16.00 hs, en la víspera de Año Nuevo.

Las actividades normales de estas tiendas se reanudarán el viernes 2 de enero de 2026.

Costco estará cerrado por 24 horas para Año Nuevo. Retomará sus actividades el viernes 2 de enero de 2026 (Facebook/Costco)

Cómo será el servicio de los bancos y oficinas de correo

Los bancos más importantes (Bank of America, Capital One, Citibank, PNC, Wells Fargo y Truist) reconocen el día de Año Nuevo como feriado bancario, por lo que permanecerán cerrados, según Hindustan Times.

Además, el día de Año Nuevo se reconoce como feriado judicial, lo que significa que todos los tribunales federales y estatales también estarán cerrados el 1° de enero de 2026.

Las oficinas de correos estarán cerradas el jueves, día 1º de enero. El Servicio Postal no entregará correo ni paquetes regulares en esta fecha. El horario habitual de oficina y el servicio de entrega de correo se reanudarán el viernes 2 de enero, según informaron desde la página oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

FedEx (en inglés) no realiza recogidas ni entregas el Día de Año Nuevo, excepto a través de su servicio de entregas urgentes e importantes. Las tiendas permanecerán cerradas en estas fechas.

En el caso de UPS, esta empresa tampoco atenderá al público para esta festividad y no realizará servicio alguno, según AARP.