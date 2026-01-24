Así se ve la moneda de 25 centavos que en realidad vale US$10.000

Un error ocurrido durante el inicio del programa de los 50 cuartos estatales de Estados Unidos convirtió a una moneda común de 25 centavos en una pieza altamente buscada por coleccionistas. Se trata de una versión específica correspondiente al estado de Georgia de 1999, que debido a su acuñación sobre un metal experimental puede alcanzar valores de hasta 10.000 dólares.

Los detalles de la moneda de 1999 puede valer hasta 10.000 dólares

La moneda en cuestión es una variante específica del cuarto de dólar de Georgia emitido en 1999. No se trata de cualquier ejemplar de esa serie, sino de aquellos que fueron acuñados por error en discos metálicos experimentales, conocidos como planchetes, que estaban destinados a otro proyecto monetario.

Estos ejemplares fueron acuñados en una plancheta experimental, lo que aumenta su valor en el mercado Heritage Auctions

Durante ese mismo período, la Casa de la Moneda trabajaba en el desarrollo del dólar de Sacagawea, que sería lanzado en 2000. Para esa nueva pieza se probaba una aleación con tonalidad dorada, distinta a la tradicional combinación de cobre y níquel utilizada en los cuartos de dólar.

De acuerdo con el blog de US Coins Guide, en el proceso de pruebas, algunos de esos discos experimentales fueron utilizados accidentalmente para acuñar ejemplares de 25 centavos del estado de Georgia. Aunque la decisión final fue no emplear ese metal en los cuartos estatales, las piezas ya producidas no fueron retiradas y llegaron a circular.

Con el paso del tiempo, coleccionistas y especialistas detectaron las diferencias físicas entre estas piezas y las versiones estándar. Esas monedas, hoy extremadamente escasas, son las que pueden alcanzar valores elevados en el mercado.

Las piezas son conmemorativas del estado de Georgia Heritage Auctions

Cómo identificar la moneda de 25 centavos de Georgia con metal experimental

Existen varios rasgos que permiten distinguir esta pieza de alto valor de una moneda común:

Año : 1999.

: 1999. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : John Flanagan y T. James Ferrell.

: John Flanagan y T. James Ferrell. Diámetro : 24,30 milímetros en las piezas estándar; sin embargo, en las experimentales, el grosor resulta ligeramente superior.

: 24,30 milímetros en las piezas estándar; sin embargo, en las experimentales, el grosor resulta ligeramente superior. Peso : mientras que un cuarto de dólar estándar pesa aproximadamente 5,67 gramos, las acuñadas sobre los planchetes experimentales oscialn entre 5,9 y 6,3 gramos.

: mientras que un cuarto de dólar estándar pesa aproximadamente 5,67 gramos, las acuñadas sobre los planchetes experimentales oscialn entre 5,9 y 6,3 gramos. Composición : 75% cobre, 25% níquel.

: 75% cobre, 25% níquel. Anverso : el retrato de George Washington de perfil izquierdo, basado en el diseño de John Flanagan utilizado desde 1932 y adaptado para el programa estatal. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” se ubican en la periferia de la pieza, mientras que “LIBERTY” se encuentra a la izquierda del busto y el lema “IN GOD WE TRUST”, a la derecha.

: el retrato de George Washington de perfil izquierdo, basado en el diseño de John Flanagan utilizado desde 1932 y adaptado para el programa estatal. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” se ubican en la periferia de la pieza, mientras que “LIBERTY” se encuentra a la izquierda del busto y el lema “IN GOD WE TRUST”, a la derecha. Reverso: está el contorno del estado de Georgia, acompañado por un durazno, símbolo estatal, y ramas de roble. También aparece el lema oficial del estado: “WISDOM, JUSTICE, MODERATION”, junto con el año de emisión “1999″ y “E PLURIBUS UNUM”.

A diferencia del tono plateado habitual, estas monedas presentan una apariencia dorada o, en algunos casos, con matices verdosos producto del desgaste superficial.

Otro elemento determinante es el canto. Estas no presentan la franja de cobre visible en el borde de los cuartos tradicionales y, ciertas piezas, el estriado aparece incompleto o directamente ausente.

Un ejemplar calificado como MS67 fue vendido por más de US$7000 Heritage Auctions

Cuánto puede valer una moneda de 25 centavos de Georgia de 1999

El valor de estas monedas varía de forma significativa según sus características. Un ejemplar común, usado en circulación, vale únicamente 25 centavos. Las piezas sin circular pueden alcanzar valores modestos, mientras que las versiones proof tienen cotizaciones algo más elevadas.

En el caso del error de metal experimental, las cifras son muy distintas. Ejemplares certificados en estados de conservación altos, como MS67, fueron vendidos en Heritage Auctions por US$7200. Sin embargo, según US Coins Guide, podrían alcanzar o superar los US$10.000.