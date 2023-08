escuchar

En un cambio significativo respecto de meses previos, diferentes encuestas publicadas en la última semana posicionan al gobernador de Florida, Ron DeSantis, desplazado de su habitual segundo lugar, rumbo a las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales en Estdos Unidos. Mientras que el expresidente Donald Trump mantiene una ventaja dominante, otra figura aparece como su principal competencia.

En una encuesta nacional a votantes de las primarias republicanas realizada por Kaplan Strategies y publicada el lunes, DeSantis (10%) aparece detrás del candidato Vivek Ramaswamy (11%). Por su parte, Trump mantiene la ventaja con el 48% del apoyo de los republicanos encuestados.

Los resultados de las encuestas rumbo a las primarias republicanas Kaplan Strategies

El movimiento puede deberse a diferentes factores, señala Kaplan, incluida una dinámica más competitiva con el exvicepresidente Mike Pence, quien recibió el 8% del apoyo. Además, estos resultados se producen a una semana de que el gobernador destituyera a Generra Peck, que dirigía su campaña. La medida formó parte de una reestructura con la que busca un nuevo auge. Asimismo, despidió a casi un tercio de su personal.

Otro tercer lugar para DeSantis

Además de la anterior, el martes el Emerson College publicó una nueva encuesta que evidenció que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, lo superó en New Hampshire, estado crítico en las primarias republicanas. Christie obtuvo un 9%, mientras que el apoyo de DeSantis bajó al 8%, un fuerte movimiento desde el 17% de marzo pasado.

Los resultados de las encuestas en New Hampshire del 17 de marzo Emerson College

“DeSantis había sido la alternativa a Trump en las encuestas de Emerson este ciclo presidencial. Esta es la primera vez que lo vemos salir del segundo lugar y caer de nuevo entre los candidatos”, señaló al respecto Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

Cabe destacar que Christie ha tenido un fuerte enfoque en New Hampshire, mientras que DeSantis en Iowa. El mismo instrumento de medición reflejó que el primer sitio lo tiene indiscutiblemente Trump, con un 49% del apoyo. La encuesta se realizó entre el 9 y 11 de agosto con votantes registrados en New Hampshire.

Asimismo, una encuesta de RMG Research, divulgada en Daily Signal, muestra que Trump tiene un 60% del apoyo a nivel nacional, mientras que Vivek Ramaswamy suma un 13%. DeSantis aparece hasta el tercer sitio con 8%. Estos desplazamientos podrían significar que los problemas de la campaña del gobernador benefician directamente a Christie y Ramaswamy. No obstante, a pesar de estos resultados, mantiene su segundo lugar en el promedio general de encuestas de Race to the White House, con 15%, donde solo lo supera Trump con 54%.

La estrategia de DeSantis al descubierto

Una empresa asociada con el super PAC (Comité de acción política) que se hace cargo de la campaña presidencial de DeSantis publicó cientos de páginas de consejos contundentes, memorandos y encuestas internas para guiar al gobernador antes del debate presidencial del próximo miércoles en Milwaukee.

Entre las pautas se habla de “castigar” a Vivek Ramaswamy, el político que sube en las encuestas, y “defender a Trump” cuando Christie ataque, así como ir en contra de “Joe Biden y los medios de comunicación”, de acuerdo con New York Times.

Esta combinación de fotografías muestra a aspirantes por la candidatura republicana a la presidencia (AP Foto) AP

Los documentos fueron publicados esta semana el sitio web de Axiom Strategies, empresa propiedad de Jeff Roe, estratega jefe del Super PAC de DeSantis, Never Back Down. No obstante, todos fueron retirados el jueves.