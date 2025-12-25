No es Tesla: la mejor marca para comprar un carro en 2026, según Consumer Reports en EE.UU.

Un nuevo estudio de expertos del mundo automotor reveló cuáles serán las mejores marcas de autos para comprar en Estados Unidos en 2026. Aunque Tesla logró ingresar al Top 10, aparece en el último puesto, superada por nueve firmas extranjeras que destacaron por su calidad, fiabilidad y avances tecnológicos.

Cuáles son las mejores marcas de autos para comprar en 2026 en Estados Unidos

Según el Informe Anual Automotriz 2026 de Consumer Reports —que evaluó más de 200 vehículos nuevos mediante pruebas de seguridad, tecnología, desempeño y fiabilidad—, estas son las 10 mejores marcas para adquirir un auto el próximo año:

Tesla está entre el Top 10 de los mejores autos para 2026 (tesla.com)

Según el análisis de la revista, el Top 10 de los mejores autos para comprar en 2026 son:

Subaru – Encabeza el listado por segundo año consecutivo.

– Encabeza el listado por segundo año consecutivo. BMW – Repite en el segundo lugar.

– Repite en el segundo lugar. Porsche – La firma alemana mantiene su prestigio por desempeño y tecnología.

– La firma alemana mantiene su prestigio por desempeño y tecnología. Honda – Destaca por su durabilidad y accesibilidad.

– Destaca por su durabilidad y accesibilidad. Toyota – Sólida en calidad y fiabilidad.

– Sólida en calidad y fiabilidad. Lexus – División premium de Toyota con altos niveles de satisfacción.

– División premium de Toyota con altos niveles de satisfacción. Lincoln – La mejor marca estadounidense del ranking; subió del puesto 17 al 7 gracias a sus mejoras en fiabilidad.

– La mejor marca estadounidense del ranking; subió del puesto 17 al 7 gracias a sus mejoras en fiabilidad. Hyundai – Valorado por su equipamiento y diseño.

– Valorado por su equipamiento y diseño. Acura – Reconocida por su equilibrio entre lujo y desempeño.

– Reconocida por su equilibrio entre lujo y desempeño. Tesla – Cierra el Top 10 con su mejor resultado histórico.

Consumer Reports destacó que cinco de las 10 mejores marcas son convencionales, lo que demuestra que no es necesario adquirir un vehículo de lujo para obtener altos estándares de calidad y confiabilidad.

En contraste, las cinco peores marcas evaluadas se mantuvieron igual que en el informe anterior: Dodge, GMC, Land Rover, Rivian y Jeep, debido a su baja fiabilidad y niveles de satisfacción del cliente.

La mejor puntuación de Tesla hasta la fecha

La marca propiedad de Elon Musk, Tesla, quedó en el último lugar de los 10 mejores autos que se pueden adquirir para 2026 en Estados Unidos, sin embargo, esta es la mejor puntuación que la marca ha obtenido, después de una serie de polémicas y malos comentarios de usuarios sobre estos vehículos.

Tesla no es la mejor marca para comprar auto en 2026 (AP Foto/Chris Carlson, Archivo) Chris Carlson - AP

Según el informe, Tesla fabrica los vehículos eléctricos más confiables hoy en día, en gran medida debido a que es una de las marcas que lleva más tiempo en la industria en fabricar este tipo de vehículos, desde hace ya casi dos décadas. Aunque, los autos de Elon Musk con una antigüedad de entre 10 y cinco años, son los peor evaluados, con los peores índices de confiabilidad entre los modelos de esa edad.

Entre las 10 marcas de Estados Unidos, Tesla ocupa el lugar número nueve en términos de confiabilidad, mientras que Buick ocupa el trono en esta categoría. De igual manera, el Tesla Model Y, es el vehículo eléctrico más fiable del ranking general, y el Rivian RIT, es el peor evaluado en este sentido.

Toyota gana como la marca más confiable

La firma japonesa se coronó como la marca más confiable en la última Encuesta Anual de Confiabilidad Automotriz de la revista, por primera vez desde 2022, al superar a Subaru, que quedó en primer lugar el año anterior.

Se estima que solo se han vendido poco más de 16 mil Cybertrucks en 2025 (Tesla)

La mayor confiabilidad del Camry, Tacoma y Tundra, junto con un sólido desempeño inicial del rediseñado 4Runner, impulsaron a Toyota a regresar a la cima de esta categoría. De igual manera, siete de las 10 firmas principales en la clasificación de confiabilidad son asiáticas, como son Lexus, Honda, Nissan, Acura y Kia.

El estudio muestra que los usuarios confían más en el rediseño lento y gradual de los modelos, y desconfían de los rediseños radicales de las marcas, así como la introducción de nuevas tecnologías.