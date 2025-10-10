Avanza el ICE en Chicago: Ron DeSantis defendió el plan de Trump en Illinois y cuestionó a J.B. Pritzker

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió la decisión de Donald Trump de desplegar las fuerzas federales en Chicago y apuntó contra su par de Illinois, J.B. Pritzker, al señalar que “es parte del problema” de inseguridad en el estado. “El público está del lado del presidente”, afirmó.

DeSantis defendió la presencia de ICE en Chicago

DeSantis salió a respaldar a Trump y remarcó la presencia de las tropas federales y el avance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago buscan hacer cumplir la legislación nacional.

DeSantis respaldó el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois y aseguró que JB Pritzker es "parte del problema" (Foto AP/Erin Hooley) Erin Hooley� - AP�

“Cuando Joe Biden era presidente, algunos gobernadores dijimos activamente que no estaban haciendo cumplir las leyes de inmigración y nos dijeron era una función federal y que el gobierno decidía”, recordó el mandatario en declaraciones a Fox News.

En ese sentido, criticó a las autoridades demócratas de Illinois: “Ahora, tienes a Donald Trump haciendo cumplir la ley federal y la izquierda en Portland y Chicago obstaculizando activamente la aplicación de las leyes”.

La llegada de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad más populosa de Illinois sigue un plan similar al que la administración republicana implementó en Los Ángeles y Washington D.C para combatir lo que el presidente ha descrito como un crimen “fuera de control”, ante los crecientes casos de violencia urbana.

Los cuestionamientos de DeSantis a JB Pritzker y Brandon Johnson

DeSantis afirmó que, por la situación en esta ciudad de Illinois, las autoridades han llevado al éxodo de los habitantes. “El gobernador y el alcalde han hecho que un montón de gente huya de Illinois y Chicago, se mudan a mi estado”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de llevar la situación a la justicia, el mandatario estatal de Florida consideró: “No creo que JB Pritzker finalmente haga nada. Es parte del problema: no ha sido alguien que quiera hacer cumplir las leyes de manera firme contra los criminales".

En ese sentido, cuestionó la gestión de la seguridad en Illinois y se refirió a la ley que eliminó las fianzas en efectivo para criminales. “Tenías personas que cometían delitos graves, los procesaban y luego los liberaban de nuevo a la calle sin fianza, ni restricciones, ni nada. Eso causó enormes problemas en el estado y, obviamente, también en la ciudad”, indicó.

“En última instancia, creo que el público está del lado del presidente, la seguridad pública es algo primario para la gente“, remarcó el mandatario. Y amplió: “Puedes tener diferencias con alguien sobre impuestos o educación, pero cuando la seguridad de tu familia está en riesgo, quieres que eso se solucione. Mucha gente se mudó a Florida por estas razones”.

“Al igual que en Washington DC, creo que este tema de la criminalidad es muy fuerte y atraviesa las divisiones políticas que tenemos en la sociedad: la gente quiere calles seguras”, concluyó.

Los detalles del despliegue del ICE en Illinois

El miércoles por la noche, cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois fueron desplegados en el área metropolitana de Chicago. El avance de las fuerzas llevó a que se realice una de las protestas más grandes del año contra las políticas migratorias de la administración Trump que exigieron el retiro de la Guardia Nacional.

Pritzker calificó la medida federal como una “invasión inconstitucional” y pidió a los tribunales que detuvieran la orden del presidente. Al tiempo que Trump publicó en redes sociales, el gobernador y el alcalde Brandon Johnson “deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales del ICE”.

Donald Trump pidió que el gobernador Pritzker sea detenido y este le aseguró que no retrocederá x.com/GovPritzker

En medio de las críticas de los demócratas, el jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que el gobierno considera comprar más instalaciones en Chicago y Portland para duplicar el control migratorio, según informó Fox News.