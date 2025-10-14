Baratas y hasta con entrega gratis: precios actualizados de las casas prefabricadas de Amazon en octubre 2025
El costo de estas viviendas en EE.UU. va desde US$5600 y varía por el tamaño y las funcionalidades
Las casas prefabricadas en Estados Unidos cada vez ganan más popularidad en el mercado inmobiliario, debido a la facilidad de instalación y que presentan costos inferiores al promedio de las viviendas en alquiler. En octubre de 2025, estas unidades en Amazon tienen un precio base de 5600 dólares.
Así es una de las casas prefabricadas más económicas en Amazon en EE.UU.
El costo de las mobile homes varía en función de las características que presenta, la marca, el tamaño y otro tipo de funcionalidades. Entre las más económicas en Amazon se encuentran las que parten de US$5599, con 20 pies (6 metros) que se distribuyen en 5,8 metros de profundidad, 6,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto.
Esta unidad modular es de acero inoxidable con paneles impermeables y se puede destinar tanto para el hogar como a fines comerciales. La estructura cuenta con un montaje a presión que no requiere herramientas profesionales y que puede ser ensamblada por una persona en tres horas. El mes pasado, su valor era de US$5299.
Los precios de las casas prefabricadas en Amazon en EE.UU.
Con una gran variedad de opciones, estas viviendas se volvieron furor en el territorio norteamericano. Otros precios de casas prefabricadas en Amazon en octubre de 2025 son:
- Casa con patio: con seis metros cuadrados, cuenta con baño y cocina integrados y un porche cubierto. El valor de esta unidad es de US$6798. Con acero aleado, esta vivienda plegable soporta vientos de hasta nivel 10, según se detalló en la plataforma.
- Casa prefabricada con dos dormitorios: con 11 metros de profundidad, 2,2 metros de ancho y 2,46 metros de alto, esta unidad construida en metal presenta un precio de US$10.059 y cuenta con baño y cocina completos y dos habitaciones.
- Unidad de tres dormitorios: con 12 metros y un diseño de lujo, esta casa tiene un valor de US$15.580 y está construida con acero galvanizado. Su interior está compuesto por tres habitaciones, una sala de estar y baño y cocina completos.
- Mini casa de dos pisos: tiene una estructura de acero resistente a los terremotos de hasta nivel 9 y cuesta US$19.872.
- Casa prefabricada de dos pisos: ofrece la posibilidad de utilizarla como hogar u oficina, con 4,47 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 5,5 metros de alto. La vivienda tiene un precio de US$29.999 y presenta una estructura de madera reforzada con plástico.
Una casa prefabricada cuenta con entrega gratis en Amazon en diciembre
En medio del auge de las viviendas modulares en Estados Unidos, un vendedor ofertó el envío gratis de la unidad a través de la plataforma. Con un precio base de US$36.700, tiene 8 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,8 metros de alto.
La casa prefabricada cuenta con seguridad en las puertas y ventanas con cerradura, un baño completo, gabinetes de cocina y dos habitaciones, aunque puede ser extensible a tres dormitorios.
En tanto, el proceso de instalación es sencillo y rápido, según detalló el anuncio, para una “ocupación inmediata”. La oferta se encuentra en la entrega gratis entre el 2 y el 8 de diciembre de 2025.
