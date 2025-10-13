Furor en EE.UU. por la casa prefabricada de Amazon de dos pisos y con entrega gratis en una fecha clave

Las casas prefabricadas presentan un auge en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, al presentar en promedio precios más bajos que las viviendas comerciales. En Amazon, una unidad de dos pisos presenta entrega gratuita en unas fechas clave de diciembre.

Cómo es la casa prefabricada de Amazon de dos pisos que cuenta con envío gratis en 2025

Amazon ofrece una casa prefabricada en EE.UU. que cuenta con dos pisos por un precio de 36.700 dólares. La vivienda presenta un uso versátil, desde una unidad habitable hasta su destino para oficinas o moteles, según detalló la publicación.

Las casas prefabricadas presentan un auge en el mercado inmobiliario de EE.UU. Amazon.com

Las características principales de esta casa prefabricada, de la marca Barn Estate Group que presenta un color marrón y negro y es de acero inoxidable, son:

Dimensiones : tiene 8 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,8 metros de alto. Su peso es de 8275 kilogramos.

: tiene 8 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,8 metros de alto. Su peso es de 8275 kilogramos. Estructura de seguridad : con puertas y ventanas con cerradura.

: con puertas y ventanas con cerradura. Equipamiento: tiene un baño completo y gabinetes de cocina.

Además, esta vivienda modular presenta un diseño elegante que combina con su funcionalidad y cuenta con dos configuraciones: una de seis metros y otra de 12. La primera posee un baño, una sala de estar, una cocina y dos habitaciones; mientras que la segunda tiene un dormitorio adicional.

En tanto, la planta superior cuenta con un balcón al aire libre para cada habitación y una terraza común, según se detalló en los planos estructurales.

Las ventanas y puertas cuentan con cerraduras para una mayor seguridad Amazon.com

En qué fecha se entrega gratis la casa prefabricada de Amazon

Esta vivienda modular se vende en la plataforma y cuenta con envío gratis entre el 2 y el 8 de diciembre de 2025, según detalló el vendedor en la publicación. Se trata de una oferta especial durante los primeros días del último mes del año.

La vivienda cuenta con dos pisos y presenta dos opciones de tamaños, entre 6 y 12 metros Amazon.com

Además, se detalló que su proceso de instalación es sencillo y rápido. “Sin complicaciones, la casa modular de dos pisos simplifica los procedimientos de montaje y ofrece a los ocupantes el lujo de una ocupación inmediata”, describieron en el anuncio.

Qué se debe tener en cuenta antes de comprar una casa prefabricada en EE.UU.

La oportunidad de adquirir una vivienda propia es el sueño de muchos habitantes de ese país, pero expertos recomiendan tener en cuenta una serie de factores antes de realizar la compra. En el caso de las casas prefabricadas, desde Texas Law Help destacaron una serie de pasos para culminar una operación exitosa:

Comprar a un vendedor minorista autorizado.

Revisar la documentación, incluida la garantía de la vivienda, antes de realizar la operación.

Realizar una inspección de la vivienda para comprobar que no hay fallos generalizados.

Obtener los permisos, como el del terreno, para poder instalar la unidad.

Verificar las conexiones de los servicios públicos como luz, agua y electricidad.

Comprobar que el acceso a la zona sea seguro para facilitar el transporte de la unidad y evitar daños.

En tanto, la organización advirtió sobre la instalación de la casa prefabricada. “Si es defectuosa, puede dar como resultado condiciones peligrosas, deterioro estructural, depreciación acelerada y mayores costos de los servicios públicos”, señaló. En ese sentido, recomendó acudir a un vendedor minorista o instalador autorizados.