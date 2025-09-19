Belleza cósmica: cuándo y a qué hora ver la conjunción de la Luna, Venus y Régulo desde EE.UU. en septiembre

La alineación entre la Luna, Venus y Régulo es un evento astronómico impresionante y poco usual que podrá verse desde regiones de todo el mundo. En Estados Unidos, ciudades como Nueva York tendrán una observación privilegiada de este suceso cósmico.

Cuándo y a qué hora ver la conjunción de la Luna, Venus y Régulo desde EE.UU.

El evento tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre de 2025 y podrá verse durante el crepúsculo matutino en EE.UU., Reino Unido y Australia, entre otros países, según Starwalk Space.

Así se verá la conjunción de la Luna, Venus y Régulo la mañana del 19 de septiembre desde distintos lugares del mundo (starwalk.space/Vito Technology)

Aunque la magnitud del evento hace que pueda apreciarse en todo el mundo, existen lugares en donde la disposición exacta de los objetos celestiales permitirá que se vean más cercanos y alineados.

En este sentido, los observadores de Nueva York verán a la Luna, Venus y Régulo, agrupados en un campo de visión de un grado, lo que indica que al estirar la mano hacia el cielo podrán ser “cubiertos” con la punta del dedo.

Por otro lado, en ciudades como Sídney, Australia, el campo será de aproximadamente cuatro grados, lo que significa que habrá más distancia entre el satélite, el planeta y la estrella brillante.

La conjunción de la Luna, Venus y Régulo se observará antes del amanecer del 19 de septiembre (Pexels/Lucas Pezeta)

La hora perfecta para observar la conjunción de estos tres cuerpos celestes, es una o dos horas antes del amanecer de la ciudad en la que se encuentre el espectador.

En el país norteamericano, el 19 de septiembre amanecerá a las 05:50 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas, por lo que el momento perfecto de observación será entre las 3:50 hs, y las 4:50 hs tiempo del Este.

Qué esperar de la conjunción de la Luna, Venus y Régulo

Expertos apuntan que el 19 de septiembre antes del amanecer se verán en conjunción a tres de los objetos celestes más brillantes del sistema solar, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés)

La Luna estará en su fase menguante y parecerá esconderse en el cielo, justo a un lado se visualizará Venus y Régulo, el planeta y la estrella con mayor resplandor del espacio exterior visible desde la Tierra.

Pese a que en realidad estos cuerpos celestes se encuentran muy separados, desde el planeta podrán verse cercanos uno del otro.

El 19 de septiembre es la conjunción de tres de los objetos más brillantes del sistema solar (Pexels/Ken Cheung)

Cómo observar la conjunción de la Luna, Venus y Régulo

La NASA recomienda mirar hacia el este del cielo, y también ubicar a Régulo como la estrella que se encuentra dentro de la constelación de Leo.

También se recomienda que la vista esté despejada y lejos de la contaminación lumínica, e incluso utilizar aplicaciones para conocer la hora y dirección exacta de una buena observación, según Star Walk Space.

Respecto al uso de instrumentos especializados, como telescopios profesionales, el sitio menciona que al ser objetos brillantes no es necesario ayuda óptica, por lo que destacarán del crepúsculo y podrán apreciarse sin esfuerzo.

Sin embargo, expertos sí recomiendan el uso de binoculares para una expectación más precisa de la Luna y de Venus, así como una mejor y más rápida localización de la estrella.

Los amantes de los astros podrán aprovechar y fotografiar este evento debido a que la cercanía de los objetos espaciales permitirá capturar la escena con el uso de una cámara profesional o de un teléfono celular.

Recomendaciones para observar la conjunción de la Luna, Venus y Régulo (starwalk.space/Vito Technology)

Las recomendaciones principales son preparar el equipo necesario y estar listo antes del amanecer, así como utilizar un objetivo gran angular, en el caso de cámaras profesionales.

Así mismo, tendrá que usarse un trípode para garantizar la estabilidad de la cámara y permitir una exposición más larga.

La guía para principiantes de astrofotografía también menciona que algunos teléfonos celulares tienen la opción de modificar sus ajustes y capturar imágenes del cielo nocturno similares al de una cámara profesional.