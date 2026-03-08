Benjamin Franklin, precursor del cambio de hora en EE.UU.: “Si adelantáramos el amanecer, gastaríamos menos velas”

Desde las dos de la madrugada del 8 de marzo, gran parte del territorio en Estados Unidos dio inicio al horario de verano, más conocido como Daylight Saving Time. Fuentes de la época afirman que la persona detrás del inicio de esta transición temporal es Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores del país, a partir de una idea que presentó en uno de sus ensayos.

¿Benjamin Franklin fue el precursor del horario de verano?

En la primavera de 1784, mientras vivía en París, Franklin escribió un ensayo titulado “An Economical Project” (“Un proyecto económico”, en español), publicado en el Journal de Paris.

En el escrito, el padre fundador de Estados Unidos relató con ironía que se despertó de manera accidental a las 6 hs y se sorprendió al descubrir que su habitación estaba iluminada.

Franklin afirmó que su amor por la economía lo llevó a calcular que la ciudad de París podría ahorrar una “suma inmensa” si utilizara la luz del sol en lugar de velas

“Un ruido repentino y fortuito me despertó sobre las seis de la mañana. Al despertar me sorprendí al encontrar mi habitación iluminada; al principio imaginé que habían traído varias lámparas. Pero, frotándome los ojos, vi que la luz entraba por las ventanas”, dijo Franklin en su ensayo.

Luego agregó: “Mis lectores, que como yo nunca han visto señales de sol antes del mediodía y rara vez consultan la parte astronómica del almanaque, se sorprenderán tanto como yo al saber que sale tan temprano; y sobre todo cuando les aseguro que da luz en cuanto sale. Estoy convencido de ello. Estoy seguro de mi hecho”.

Con este descubrimiento, Benjamin afirmó que su amor por la economía lo llevó a calcular que la ciudad de París podría ahorrar una “suma inmensa” si utilizara la luz del sol en lugar de velas. Para lograrlo, propuso algunas alternativas a nivel humorístico:

Que se imponga un impuesto sobre cada ventana que tenga contraventanas para protegerse de la luz del sol.

El racionamiento de velas a una libra por familia a la semana.

Prohibición de carruajes en las calles después del atardecer.

Tocar las campanas de las iglesias y disparar cañones al amanecer para despertar a los “holgazanes”.

Con estas medidas, los parisinos se podían ahorrar una gran cantidad de dinero y aprovechar las horas del sol.

“Si no me hubieran despertado tan temprano, habría dormido seis horas más a la luz y, a cambio, habría vivido seis horas la noche siguiente bajo las velas“, reflexionó.

El verdadero origen del cambio de horario

Pese a que la idea de Franklin marcó un precedente conceptual sobre el uso de la luz natural, el cambio de horario moderno tiene otros responsables.

El primer país en utilizar el cambio de horario en verano fue Alemania.

Durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó el nuevo marco como una estrategia para maximizar los recursos y ahorrar energía durante la guerra.

En Estados Unidos, el sistema se estandarizó con la Ley de Tiempo Uniforme de 1966, que estableció fechas fijas para el cambio de hora en todo el país, con excepciones como Hawái y la mayor parte de Arizona.