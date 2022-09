Bruce Springsteen posó con una fan en Bruselas y su look sorprendió a todos

La leyenda del rock Bruce Springsteen lució irreconocible en una foto casual, hecho que sus seguidores no dejaron pasar, comentando y viralizando la imagen en redes sociales.

A sus 72 años, el músico que acaba de anunciar una nueva y extensa gira por Estados Unidos suele posar junto a sus fans, pero esta vez una imagen causó sensación, al punto de que terminó asociada fuertemente a otras dos celebridades.

La instantánea la tomó una fan en Bruselas y en ella aparece Springsteen con un jersey gris y gafas negras, un detalle que los usuarios no tardaron en mencionar.

“Si te niegas a sentirte viejo, Bruce Springsteen ahora parece imitador de Woody Allen”, escribió una persona. En tanto que otra incluso recordó un incidente con una prenda viral: “La foto de Bruce Springsteen pareciéndose a Woody Allen es lo más loco que he visto en Twitter desde lo del vestido”.

Por otro lado, también hubo muchos comentarios respecto a su gran parecido con otro gran director de Hollywood: Martin Scorsese.

Martin Scorsese fu casi tan mencionado como su colega Woody Allen DPA - Archivo

Woody Allen, el gran parecido del "nuevo" Bruce Springsteen

La polémica por los precios de los shows de Bruce Springsteen

En redes sociales, la estrella musical vive una polémica y en cada una de las publicaciones que hace, sus seguidores le recuerdan el precio de las entradas para su gira de 2023 en Estados Unidos, las cuales se encuentran entre los 4000 y 5000 dólares cada una.

Un fan molesto le escribió en una de sus fotografías de Instagram: “Bajen los precios de las entradas. Se han olvidado de dónde vienen. Hagan que sean accesibles para que los que somos fans acérrimos podamos ir a disfrutar de la música. Me encantan, me hacen volver a mi dulce juventud (60 años). A mis gemelos de 25 años les fascina la música, pero no puedo permitirme llevarlos a todos al espectáculo. No estoy pidiendo que sea gratis; estoy pidiendo que sea razonable”. “No vamos a dejar pasar el tema de las entradas”. “La mayoría de los fans no pueden pagar hasta 5000 para ir a los espectáculos”, se sumaron más personas.

Bruce Springsteen durante un concierto benéfico en Nueva York, en 2019

De acuerdo con el Daily Mail, esta tendencia se debe a la función dinámica de Ticketmaster, en donde las entradas platino fluctúan en función de la demanda y esto incrementa más por los revendedores.

El miércoles se pusieron a la venta las seis primeras fechas de la gira estadounidense y en los próximos días liberarán las demás. Posteriormente, Bruce irá a Reino Unido para una serie de conciertos en próximo año, actuando con The E Street Band por primera vez desde 2017.

“Esta fue la primera gira en la que te vi cuando tenía 10 años en Manchester, mi madre y mi padre te siguieron desde los 17 años. Veinte años después y luego de trabajar duro para convertirme en un trabajador de la salud, esperaba poder finalmente regalarles las entradas para el concierto en su ciudad natal, Birmingham. Con el precio como está, es imposible y nunca pensé que fuera así. Mi madre también es discapacitada visual y me sería imposible permitirme una entrada en la que pudiera verte actuar de nuevo. Ella sigue cantando y es tan triste pensar que no podemos volver a verlos en familia”, compartió una persona más.