Buenas noticias de la SSA: los nuevos cambios que benefician a quienes reciben prestaciones por discapacidad

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) anunció cambios que benefician a las personas que buscan recibir un apoyo económico con base en una discapacidad, enfermedad o condición aprobada por la agencia.

La SSA añade enfermedades a la lista de subsidios por compasión

En un comunicado, la dependencia dio a conocer la incorporación de 13 afecciones a la lista de Subsidios por Compasión (CAL, por sus siglas en inglés), un programa que ha beneficiado a más de 1,1 millones de personas con discapacidades graves, quienes han sido aprobadas mediante proceso acelerado.

La SSA proporciona pagos mensuales a personas que tienen una discapacidad que detiene o limita su capacidad para trabajar Freepik

“Esta iniciativa agiliza el proceso de solicitud de beneficios por discapacidad para las personas con las enfermedades y afecciones médicas más graves que, por definición, cumplen con el estándar legal del Seguro Social para recibir beneficios”, indicó la SSA.

Con la inclusión de estas afecciones, la lista de CAL ahora suma 300. Las condiciones añadidas son:

Síndrome de Au-Kline

Anoftalmia bilateral

Síndrome de Carey-Fineman-Ziter

Ictiosis arlequín – Niño

Trasplante de células madre hematopoyéticas

Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA

Atrofia muscular progresiva

Amiloidosis pulmonar tipo AL

Encefalitis de Rasmussen

Carcinoma tímico

Síndrome de Turnpenny-Fry

Meningiomas de grado III de la OMS

Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

La agencia explica que cuando alguien pide beneficios por discapacidad, el Seguro Social necesita revisar sus expedientes médicos para decidir si califica. Para hacer este proceso más rápido, usan una tecnología que detecta automáticamente ciertas condiciones graves CAL que suelen aprobarse de forma prioritaria.

Además, aunque no en todos los casos, el programa de Tecnología de la Información para la Salud permite que reciban los registros médicos en formato electrónico y de manera segura. Esto facilita que los encargados de evaluar la solicitud puedan tomar decisiones más rápidas y precisas.

Desde su creación, el programa CAL ha aprobado más de 1,1 millones de solicitudes de personas con discapacidades graves Dragos Condrea - Freepik

Frank J. Bisignano, comisionado de la SSA, señaló que buscan constantemente las maneras de mejorar los programas de discapacidad. “Al añadir estas 13 afecciones (...) ayudamos a más personas con diagnósticos devastadores a recibir rápidamente el apoyo que necesitan. Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio de lograr que el proceso de determinación de discapacidad sea lo más sensible y compasivo posible”.

Asignaciones por compasión: cómo funcionan en el Seguro Social

Las asignaciones por compasión permiten identificar rápidamente enfermedades y otras afecciones médicas que, por definición, cumplen con los estándares del Seguro Social para recibir beneficios por discapacidad. Estas incluyen ciertos tipos de cáncer, trastornos cerebrales en adultos y algunos poco frecuentes que afectan a niños.

La iniciativa CAL ayuda a reducir el tiempo de espera para obtener una determinación de discapacidad en personas con afecciones muy graves.

La agencia agrega que utiliza las mismas normas para evaluar los programas del Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

La SSA emplea tecnología avanzada y acceso seguro a registros médicos electrónicos para agilizar las decisiones

Además, precisa que recibe información del público, comentarios de comunidades, asesoramiento de expertos médicos y científicos, investigaciones de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) e información de audiencias públicas anteriores sobre posibles afecciones de CAL.

Es posible sugerir el nombre de una condición o enfermedad para su consideración a través del sitio web de la SSA, con el objetivo de que sea incluida en la lista.

Cuando se envía una posible condición CAL, la agencia hace lo siguiente:

Evaluar la información presentada.

Recopilar información médica adicional, si es necesario.

Consultar la información médica para revisión.

Notificar la decisión sobre la posible condición de CAL.

En general, los beneficios por discapacidad para una persona en Estados Unidos pueden incluir un pago mensual y Medicare. La SSA indica que el monto se basa en el historial laboral del peticionario antes del inicio de la afección.