Buenas noticias en Amazon: el cambio que beneficia a sus empleados y que entrará en vigor este otoño

Amazon informó recientemente que el salario promedio de sus empleados en logística y transporte en Estados Unidos superará los US$23 por hora. La medida forma parte de una inversión de más de US$1000 millones anunciada por la compañía con sede en Seattle, Washington.

Cuánto aumenta el salario para trabajadores de logística y transporte de Amazon

El ajuste impactará tanto en trabajadores con menor antigüedad como en empleados con más años en la empresa. Estos últimos verán aumentos por hora que oscilarán entre US$1,10 y US$1,90, mientras que quienes trabajan a tiempo completo tendrán un incremento anual equivalente a US$1600 en promedio.

El salario promedio aumentará a más de US$23 por hora, y la compensación total promedio superará los US$30 por hora cuando se incluye el valor de los paquetes de beneficios AboutAmazon.com

“El otoño es una época emocionante en Amazon: es la antesala de algunos de nuestros eventos de compras más concurridos, y hay un extra de energía en toda nuestra red. Es un momento en el que recordamos la importancia del trabajo de nuestros equipos”, escribió Udit Madan, vicepresidente sénior de operaciones mundiales de la compañía, en un comunicado oficial.

Madan destacó que el nuevo salario promedio incluye no solo el pago base, sino también el valor de beneficios adicionales. Con estas modificaciones, la compensación total para empleados a tiempo completo superará los US$30 por hora.

“Invertimos en su experiencia y crecimiento. Todo esto forma parte de un compromiso de más de 1000 millones de dólares con nuestros equipos”, agregó. Asimismo, señaló que los aumentos se aplicarán bajo un esquema escalonado, lo que implica que los trabajadores que permanezcan más tiempo en la compañía verán un crecimiento mayor en sus ingresos año tras año.

La estrategia busca retener talento en áreas de logística y transporte, donde Amazon concentra gran parte de su plantilla en Estados Unidos.

Los empleados de logística y transporte que han estado en Amazon durante tres años vieron su salario aumentar en un 35% en promedio AboutAmazon.com

Cambios en la política de beneficios y salud para los trabajadores de Amazon

Dentro del mismo anuncio, Amazon comunicó ajustes en los costos de atención médica para trabajadores que utilicen el plan básico. A partir de 2026, los empleados pagarán US$5 por semana en contribuciones y US$5 por copago en consultas de atención primaria, salud mental y servicios médicos que no requieran especialistas.

Según la compañía, esta modificación representa una reducción de 34% en los aportes semanales y de 87% en los copagos. “Estos cambios suponen un ahorro de cientos de dólares cada año, lo que ayuda a que la atención médica sea más asequible para los empleados y sus familias”, detalló Madan.

El paquete de beneficios también incluye:

Cobertura médica desde el primer día para empleados regulares a tiempo completo.

desde el primer día para empleados regulares a tiempo completo. Aportes al plan de jubilación de la compañía conocido como 401(k).

de la compañía conocido como 401(k). Licencias parentales renumeradas y apoyo familiar.

renumeradas y apoyo familiar. Programas de asistencia para la salud mental disponibles las 24 horas.

para la salud mental disponibles las 24 horas. Tiempo libre flexible.

“Estos beneficios son parte de nuestro compromiso de hacer de Amazon un lugar donde los empleados puedan construir una carrera, apoyar a sus familias e invertir en su futuro”, aseguró el vicepresidente senior de operaciones mundiales de la compañía.

Programas educativos y formación profesional para empleados de Amazon

Otro componente incluido en el paquete de beneficios es el programa Career Choice. Amazon financiará el 100% de la matrícula de más de 475 instituciones educativas asociadas. El beneficio se otorga de manera anticipada, lo que facilita a los empleados cursar estudios superiores o programas de formación técnica.

Además, los trabajadores pueden acceder a programas de capacitación interna, diseñados para ampliar habilidades y favorecer la movilidad dentro de la organización.

La empresa destacó que estas iniciativas buscan ofrecer alternativas de desarrollo profesional más allá de la actividad en logística y transporte, lo que amplía las posibilidades de crecimiento laboral dentro y fuera de la compañía.

Amazon, con sede en Seattle, aseguró que el plan también incluye ajustes en beneficios médicos y un esquema de incrementos anuales AboutAmazon.com

La inversión millonaria de Amazon que beneficia a sus empleados

Amazon señaló que la decisión de incrementar salarios y reducir costos en salud se enmarca en un plan de inversión sostenido de varios años. El monto comprometido en 2025 supera los US$1000 millones, destinado tanto a incrementos salariales como a mejoras en beneficios médicos y educativos. La empresa remarcó que este esfuerzo busca consolidar a largo plazo la relación con su red de empleados en Estados Unidos.

El comunicado también subraya que la compañía continuará con la revisión periódica de sus planes de compensación y beneficios para ajustarlos a las necesidades de sus trabajadores.

“Estoy orgulloso de este equipo, no solo por entregar millones de sonrisas de forma segura cada día, sino por la forma en que se apoyan mutuamente. Estas inversiones forman parte de nuestro compromiso continuo de hacer de Amazon un lugar donde las personas puedan prosperar, y espero construir juntos el futuro”, Udit Madan.