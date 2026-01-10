La nueva ley AB 630 de California que preocupa a las familias latinas de Los Ángeles que viven en casas rodantes

A partir de una nueva ley que comenzó a regir en California, familias que viven en casas rodantes están preocupadas. La norma, que aplica sobre los condados de Alameda y Los Ángeles, habilita a crear programas para el retiro y destrucción de estos vehículos bajo ciertas condiciones. Aunque se establecen algunas vías de apelación y reclamo, el futuro es incierto para muchos.

Entró en vigor una ley que habilita a retirar casas rodantes en Los Ángeles

De acuerdo con lo que indica el texto de la AB 630, se habilita a ambos condados a llevar a cabo programas para el retiro de los definidos como “vehículos recreativos”.

La ley de California que habilita a Los Ángeles a retirar vehículos recreativos tiene la firma de Gavin Newsom y ya entró en vigor Facebook California Governor

A partir de la norma, las autoridades podrán remolcar y destruir casas rodantes que cumplan con ciertas condiciones. Esto dice la ley de California:

Los condados pueden crear programas para retirar vehículos recreativos cuyo valor estimado sea de 4000 dólares o menos . Antes, el límite máximo estaba impuesto en US$500.

. Antes, el límite máximo estaba impuesto en US$500. Una vez retirado el vehículo, las autoridades deben notificar al Sistema de Vehículos Robados . Además, tienen que avisar al propietario registrado en un plazo de 48 horas .

. Además, tienen que . Si las autoridades no pueden ubicar al dueño, deben colocar avisos físicos en las cercanías de donde se encontraba la casa rodante.

de donde se encontraba la casa rodante. En una primera instancia, solo se pueden eliminar vehículos recreativos que sean inoperables o constituyan un riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente .

o constituyan un . Sin embargo, si el dueño no presenta ningún reclamo en 30 días , los condados pueden autorizar a deshacerse del vehículo .

, los condados pueden . El proceso se debe llevar a cabo con un desmantelador con licencia o procesador de chatarra .

. La norma tiene validez hasta el 1° de enero de 2030.

Familias de Los Ángeles que viven en casas rodantes temen por la ley AB 630 de California

Poco antes de la entrada en vigencia de la ley, que fue el 1° de enero, distintos ciudadanos que viven dentro de este tipo de vehículos manifestaron su preocupación.

Familias que viven en casas rodantes manifestaron su preocupación por la nueva ley de California Frepik

En diálogo con NBC Los Angeles, un hombre que vive desde hace cuatro años en su vehículo aseguró que es su única manera de subsistir en el estado. "El alquiler es muy alto y las hipotecas también. Para algunas personas, la única opción es vivir en una casa rodante“, manifestó.

En ese sentido, críticos de la ley de California aseguraron que les quita el refugio a muchas personas que no pueden acceder a una vivienda.

En respuesta, la concejal Traci Park, que fue una de las impulsoras de la legislación, afirmó que a quienes sean impactados por el retiro de un vehículo se les ofrecerán opciones de vivienda.

Muchas familias de Los Ángeles que viven en casas rodantes temen quedarse sin hogar por la nueva ley de California Frepik

Derechos que tienen los propietarios de casas rodantes según la nueva ley de California

Además de establecer cómo se lleva adelante el proceso de retiro por parte de los condados, la norma indica también los recursos con los que cuentan los dueños de las casas rodantes: