Buenas noticias para los empleados por propinas: dónde se aumentaría el salario en “temporada alta”

Los empleados por propinas en Massachusetts siguen de cerca dos proyectos de ley que esperan ser debatidos en la Cámara de Representantes. Una de las propuestas presentadas busca incrementar el monto mínimo para los trabajadores, mientras que la otra tiene como propósito implementar una propina mínima durante la “temporada alta”.

El proyecto de ley que aumentaría el salario de empleados por propinas en Massachusetts

La primera propuesta que capta la atención de los legisladores incrementaría el salario mínimo general a 20 dólares por hora. El texto incluye una normativa que aumentaría el salario base por propinas de US$6,25 a US$12.

Según CBS News, tanto los dueños de restaurantes como los camareros temen que esta modificación impacte en la cantidad de dinero que los clientes dejan habitualmente como compensación por el servicio.

El estado aumentaría el salario base para los empleados por propinas de US$6,25 a US$12 Freepik

“En ese caso, le estás quitando la propina que un mesero se esfuerza por ganar y se la estás trasladando al dueño de un pequeño negocio”, reflexionó al respecto Lisa Keuchkarian-Mckeen, antigua camarera y ahora copropietaria de The Diner at 11 North Beacon en Watertown.

Al respecto, Logan Dibble, un camarero de Watertown, dijo a CBS. “Si la gente oyera eso, pensaría que es un salario digno y tal vez daría menos propina. Pero no creo que eso pase. Si alguien oye que se ganan 12 dólares la hora, no creo que piense que se puede vivir con eso”, indicó.

La propuesta que aumentaría las propinas en “temporada alta”

Otro proyecto de ley tiene como objetivo implementar una propina mínima del 19% para todos los grupos de más de cuatro personas que cenen durante la “temporada alta” de restaurantes.

Presentado por el representante estatal Manny Cruz, la propuesta indica que para definir el período de “temporada alta” tendría lugar una votación entre los concejales de una ciudad.

Los empleados del estado temen que el aumento impacte en la cantidad de propinas que dejan los clientes Freepik

Al presentar la idea, Cruz explicó: “A veces en Salem, durante nuestra temporada alta de octubre, se encuentran con que pierden salarios potenciales de personas que vienen, cenan y no dejan ninguna propina, de la cual nuestra gente realmente depende para salir adelante y pagar sus cuentas”.

Al respecto, Jen Ziskin, directora ejecutiva de Mass Restaurants United, sostuvo que “eso también podría generar confusión” debido a que en algunas regiones la temporada alta sucede en un momento distinto del año. “Se necesita mayor claridad”, expresó en declaraciones a CBS.

En cuanto al promedio actual, Keuchkarian-Mckeen sostuvo que la mayoría de sus clientes ya dan propinas de más del 20%. Por su parte, Dibble aseguró que entre el 70% y el 80% de sus clientes dejan el 20% o más.

El salario mínimo y el promedio en el estado que aumentaría las propinas en “temporada alta”

En 2025, en Massachusetts rige un sueldo mínimo de US$15 por hora, superior a la suma federal fijada en US$7,25.

Sin embargo, los ciudadanos no experimentan aumentos desde el 2023, y tampoco lo harán el próximo año, según LaborLawCenter.

A principios de este año, 21 estados incrementaron el monto mínimo que pagan por hora a los empleados, indica el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). De las regiones que cuentan con leyes sobre el sueldo y no se acoplan a las regulaciones federales, seis tienen cifras más elevadas que Massachusetts.

El estado podría aumentar las propinas durante la "temporada alta de restaurantes" Freepik

En cuanto al salario promedio, durante el primer trimestre de 2025 en los nueve condados más grandes el monto estuvo entre US$3085 y US$1259, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

La suma más elevada correspondió a Suffolk y la más baja a Hampden. Además, los sueldos semanales en tres de los nueve condados más grandes del estado estuvieron por encima del promedio nacional de US$1589.

Por el lado de los condados más pequeños, tres registraron montos semanales promedio inferiores a US$1300, cuatro registraron sumas de entre US$1300 y US$1449, otros cuatro tuvieron sueldos de entre US$1450 y US$1599, y en tres se registraron salarios promedio de US$1600 o más por semana.