Buenas noticias para los trabajadores: quiénes recibieron los cheques de US$2000 prometidos por Trump en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó un incentivo de 2000 dólares a los trabajadores estadounidenses, a excepción de los hogares que presentan mayores niveles de ingresos. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió quiénes recibieron ya estos cheques.

A quiénes fueron destinados los cheques de US$2000 de Trump en EE.UU.

Trump prometió cheques de US$2000 para los ciudadanos estadounidenses, a modo de compensación sobre los ingresos acumulados de los aranceles impuestos a otros países. Hassett señaló quiénes ya recibieron el monto correspondiente.

“Nunca subestimen al presidente Trump“, advirtió Hassett en una entrevista este domingo 23 de noviembre en Sunday Morning Futures de Fox News. En sus declaraciones, el funcionario señaló que ciertos estadounidenses ya percibieron los pagos correspondientes.

“En un momento en el que estamos agradecidos por todo, no olviden... Ya enviamos cheques de unos US$2000 a todas las personas que tienen horas extra o ingresos por propinas“, puntualizó.

En ese sentido, Hassett destacó que las intenciones de Trump se basarían en “llenar el agujero que Joe Biden creó“.

Trump anunció la distribución de una compensación a ciertos ciudadanos por los aranceles ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Qué dijo Trump sobre los cheques de US$2000 para los ciudadanos estadounidenses

El 9 de noviembre pasado, el mandatario republicano se refirió en una publicación de Truth Social al impacto de las políticas arancelarias que implementó desde su regreso a la Casa Blanca. “Estamos recibiendo billones de dólares y pronto empezaremos a pagar nuestra enorme deuda de US$37 billones”, aseveró.

En ese momento, Trump anunció la emisión de estos cheques: “Se pagará un dividendo de al menos US$2000 por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!)“.

El mensaje de Trump sobre los pagos de 2000 dólares en EE.UU. Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

En la misma línea, el presidente ensalzó Estados Unidos como “el país más rico y respetado del mundo” y apuntó que la inflación registrada en la actualidad sería prácticamente “nula”. “Los planes de jubilación 401k son los más altos de la historia”, añadió.

El factor que afecta a los trabajadores en EE.UU. y preocupa al gobierno de Trump

En declaraciones al medio mencionado, Hassett destacó el problema de la asequibilidad de la vivienda como una de las principales preocupaciones para los habitantes de ese país, en medio de un mercado inmobiliario que presenta precios promedio más elevados para una propiedad típica. “Lo primero que queremos decir es que lo entendemos al 100%”, puntualizó.

Así, el funcionario apuntó que la causa principal de la inflación sería la gestión durante la administración de Biden, debido a que “el pago mensual de la hipoteca para el comprador de vivienda promedio pasó de alrededor de US$1200 a US$2500″, con un incremento del 4% en las tasas hipotecarias.

El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos se refirió también a un aumento del 21% en el precio de los alimentos y productos básicos. “Una familia típica tuvo que gastar US$20.000 o US$25.000 más cada año solo para cubrir la inflación de Biden”, señaló.

Para concluir, Hassett mencionó que Trump incrementaría sus esfuerzos para “cerrar esa brecha” de forma rápida, a través de políticas que incluirían “ningún impuesto sobre las propinas, ningún impuesto sobre las horas extra y una gran reducción en el déficit”.