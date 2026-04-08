Cambian las reglas del SNAP desde el 20 de abril: cómo varía el beneficio en Florida y qué hacer

A partir del 20 de abril de 2026, Florida implementará cambios significativos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa, denominada Florida Healthy SNAP, busca restringir el uso de beneficios para la compra de productos con escaso valor nutricional.

Florida prohíbe la compra de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas con SNAP

La nueva normativa en el Estado del Sol excluye de la lista de artículos elegibles a productos como:

Sodas

Bebidas energéticas

Caramelos

Postres preparados ultraprocesados de larga duración

Según el sitio oficial de Florida Healthy SNAP, esta medida pretende alinear el programa con su objetivo original de combatir la malnutrición y fomentar el acceso a una dieta más equilibrada para las familias de bajos ingresos.

Sin embargo, los beneficiarios sí podrán continuar con la compra de alimentos básicos como frutas, vegetales, carnes, lácteos y granos.

También se mantienen permitidas las bebidas deportivas, el agua con gas con sabores naturales y los jugos que contengan más del 50% de fruta real o menos de 5 gramos de azúcar añadida.

La restricción afecta a productos específicos como los refrescos carbonatados regulares y de dieta, así como dulces y golosinas.

Los postres de estantería que atraviesan procesos industriales complejos también quedan fuera de la cobertura del programa a partir de la fecha indicada.

Cómo impactan los cambios del SNAP en los beneficiarios de Florida

Según la recomendación del programa, las familias deben revisar sus hábitos de compra para evitar el rechazo de transacciones con la tarjeta EBT al intentar adquirir los artículos ahora prohibidos.

Las autoridades de Florida defienden la medida como un paso “proactivo” hacia la salud pública estatal. Sin embargo, los productos de panadería fresca y otros artículos que no cumplen con la definición de “ultraprocesados de larga duración” podrían seguir disponibles bajo las reglas actuales del programa.

Las nuevas restricciones del programa SNAP en Florida Anna Zielinska

Los beneficiarios que tengan dudas sobre productos específicos pueden consultar el portal oficial de Florida Healthy SNAP. La plataforma ofrece guías detalladas sobre qué artículos califican como nutritivos y cuáles serán bloqueados por el sistema de pago electrónico.

Quiénes son elegibles para el programa SNAP en Florida

Según el Departamento de Niños y Familias de Florida, en el Estado del Sol, para aplicar al programa SNAP las personas deben cumplir con las normativas establecidas a nivel federal. Algunas son:

Identidad

Normas de trabajo

Ingresos

Deducciones

Residencia

Ciudadanía

SSN

Cooperación de manutención de menore s

s Activos

Aviso de cambios

Los límites de activos establecidos para poder ser elegible para el SNAP en los grupos familiares con un miembro descalificado deben cumplir con un máximo de 2500 dólares, o US$3750 si un miembro del grupo familiar es adulto mayor o discapacitado.

La lista de productos aceptados por SNAP solo incluyen alimentos saludables Anna Zielinska

Quienes reciban la aprobación de su beneficio, percibirán de forma por correo su tarjeta de EBT recargable a la dirección postal archivada, con la cual podrán hacer la compra de alimentos en tiendas autorizadas.