Cabañuelas, la tradición de los migrantes mexicanos para pronosticar cómo será el clima en el año

Para las comunidades de migrantes mexicanos, el inicio de enero no solo marca el comienzo de un nuevo ciclo, sino también el momento de poner en práctica un conocimiento ancestral que cruza fronteras: las cabañuelas. Esta antigua tradición consiste en observar meticulosamente el comportamiento del cielo durante los primeros días del año para pronosticar el clima de los meses venideros.

Qué son y cuál es el origen de las cabañuelas

Las cabañuelas son una herramienta tradicional, que se basan en una observación meticulosa y que se utiliza los primeros días de enero para anticipar los ciclos climáticos del año, según destaca México Desconocido.

Las cabañuelas sirven para pronosticar el clima anual (Unsplash)

El origen de esta tradición se localiza en el Medio Oriente, se cree que el término deriva de la palabra hebrea kabbalah, la cual alude a la interpretación de señales o fenómenos de la naturaleza.

Aunque sus inicios exactos son objeto de debate, los historiadores coinciden en que civilizaciones antiguas, como la babilonia, ya analizaban patrones astronómicos y meteorológicos para anticiparse al futuro, consignó El Sol de México.

Tras ser perfeccionada por las culturas del Mediterráneo, esta sabiduría llegó al continente americano de la mano de los españoles. En aquel entonces, su propósito era puramente de supervivencia: los agricultores dependían de estas observaciones para organizar sus siembras en una época donde la tecnología meteorológica no existía.

Las cabañuelas se calculan los primeros 24 días de enero 2026 (Archivo) Gemini

Cómo funcionan las cabañuelas

El sistema para interpretar las cabañuelas consiste en analizar los primeros 24 días de enero a través de etapas complementarias, según ABC:

Etapa de ida : del 1 al 12 de enero , cada jornada se asigna a un mes en orden cronológico (el día 1 corresponde a enero, el día 2 a febrero, hasta llegar al 12 que representa a diciembre).

: del , cada jornada se asigna a un mes en orden cronológico (el día 1 corresponde a enero, el día 2 a febrero, hasta llegar al 12 que representa a diciembre). Etapa de retorno : del día 13 al 24 , el conteo se realiza de forma inversa, donde el 13 simboliza a diciembre, el 14 a noviembre, y así sucesivamente hasta regresar a enero. Al cruzar los datos de ambos ciclos, los observadores identifican patrones de viento, humedad o sol para proyectar el comportamiento meteorológico de cada mes.

: del día , el conteo se realiza de forma inversa, donde el hasta regresar a enero. Al cruzar los datos de ambos ciclos, los observadores identifican para proyectar el comportamiento meteorológico de cada mes. El resto de los días: del 25 al 30 de enero , cada día simboliza dos meses . Es decir, el 25 indicaría enero y febrero, el 26 marzo y abril, etc.

del , cada día simboliza . Es decir, el 25 indicaría enero y febrero, el 26 marzo y abril, etc. El 31 de enero: se considera un resumen o un pronóstico general del clima para todo el año.

Cómo se denomina a la persona que ejerce esta práctica

Quien se dedica a este arte recibe el nombre de cabañuelista, un observador que descifra el futuro climático e integra múltiples señales del entorno. Su análisis no se limita al cielo, sino que combina factores como la arquitectura de las nubes y la dirección del viento con fenómenos como el rocío o la niebla, informó Homeschool Spanish Academy.

Un pilar de este método es la etología o comportamiento animal, donde señales como el canto inusual de los gallos a pleno día, el movimiento inquieto de las orejas de las mulas o la salida repentina de hormigas son avisos determinantes de cambios atmosféricos inminentes.

Con esta técnica se puede saber cómo estará el tiempo desde enero a diciembre de 2026 (Unsplash/Delaney Van)

Países que practican las cabañuelas para predecir el clima

Las cabañuelas se practican principalmente en España (especialmente en el centro y sur) y en la mayoría de los países de América Latina con influencia hispana, como México, Colombia, Perú y otros.

Son una tradición popular para predecir el clima anual observando los primeros días de enero o agosto, con variaciones locales, señaló Sunset World Resorts. También existen métodos similares en otras culturas, como en la India, aunque no se llamen “cabañuelas”, y se usan doce días de la mitad del invierno.

Pese a las transformaciones del mundo moderno, las cabañuelas persisten en el ámbito rural como una guía orientativa para el ciclo anual.

No obstante, es innegable que la meteorología contemporánea, respaldada por satélites y complejos modelos computacionales, ofrece una precisión que la observación empírica no puede alcanzar, reveló Diario Occidente.