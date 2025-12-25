Nueva ley en California activa en 2026 una obligación para los empleadores: ¿qué cambia?

En California, una nueva legislación identificada como SB 294 y conocida de manera referencial como “Conozca sus Derechos en el Lugar de Trabajo”, fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom en octubre. La medida entrará en vigor en 2026 para beneficiar a los trabajadores.

El documento que deberán entregar los empleadores en California en 2026

La SB 294 obligará a los empleadores a informar a sus empleados sobre sus derechos laborales específicos y los protegerá de tratos injustos por reclamarlos. Además, impondrá penas severas para quienes la incumplan.

En California, los empleadores deberán entregar un documento a sus trabajadores en el que les informarán sobre sus derechos Freepik

Según explica el texto oficial de la ley, se refuerzan las funciones de la División de Cumplimiento de Normas Laborales, dirigida por el Comisionado Laboral, dentro del Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés).

También exigirá que el empleador proporcione una notificación por escrito independiente a cada empleado actual a más tardar el 1° de febrero de 2026. Desde entonces, se deberá hacer anualmente.

La notificación incluirá información sobre sus derechos laborales específicos. A su vez, la ley requerirá que el empleador brinde el documento por escrito a cada nuevo empleado al momento de su contratación y que lo entregue anualmente a su representante autorizado, si lo hubiera.

En esa línea, la SB 294 impondrá al Comisionado Laboral la obligación de elaborar un video para detallar a los empleados sus derechos. La autoridad también tendrá que realizar un video informativo para los empleadores en el que les comunicará sus derechos y requisitos.

Cambio clave para los empleados detenidos en California en 2026

Otra modificación esencial que impondrá la legislación consiste en que existirá la oportunidad de elegir a un contacto de emergencia, a más tardar el 30 de marzo de 2026, para los empleados actuales.

Aquellos que sean contratados posteriormente, podrán hacerlo al momento de oficializar su vínculo con la empresa. El contacto será notificado por el empleador si el empleado es detenido en su lugar de trabajo.

El trabajador podrá designar a un contacto de emergencia en California a partir de 2026 Freepik - Freepik

Si el arresto ocurre durante el horario laboral o durante el desempeño de sus funciones, pero no en el lugar de trabajo, el empleador también notificará al contacto de emergencia designado. En estas circunstancias, solo tendrá la obligación de hacerlo si tiene conocimiento efectivo de la situación.

Despidos injustificados y los castigos de la nueva ley activa en California en 2026

Cuando una persona ejerza o intente reclamar sus derechos laborales, la ley prohibirá a quien esté a cargo:

Despedir.

Amenazar con despedir.

Degradar.

Suspender.

Discriminar o tomar represalias.

Cualquier empleador que incumpla el proyecto de ley podría estar sujeto a una multa de hasta 500 dólares por empleado por cada infracción. Incluye también una excepción para los casos en que las sanciones ocurran por incumplir las disposiciones relativas a los contactos de emergencia.

En esta situación, serán de hasta US$500 por empleado por cada día de infracción y de hasta un máximo de US$10.000 por trabajador.

Consejos para denunciar a un empleador en California

De acuerdo con el DIR, en el Estado Dorado, las personas que hayan sufrido represalias o discriminación pueden presentar una denuncia. Todos los empleados están protegidos por las leyes laborales. Las quejas deben realizarse dentro del año siguiente al acto, excepto en ciertos casos:

Denunciantes reciben represalias por presentar quejas sobre violaciones de licencias de guarderías infantiles: 90 días.

Violaciones de la Ley de Igualdad Salarial: dentro de los dos años (tres años si es intencional) de la violación.

Los empleadores en California deben cumplir con los derechos y, si son vulnerados, los trabajadores pueden denunciarlos Freepik

La firma de abogados Labor Law PC recomienda a los trabajadores seguir los siguientes pasos: