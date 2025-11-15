Aceptó un trabajo en Google, pero no podía pagar el alquiler en California y vivió en su auto durante tres meses
Un empleado de la reconocida empresa tecnológica reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a quedarse en su vehículo
Kento Morita, un joven entusiasta, aceptó un trabajo en la sede principal de Google en Mountain View al considerar que era una oportunidad única para impulsar su carrera. Como residía en Santa Bárbara, también en California, y no podía pagar alquiler en dos localidades distintas, decidió continuar con el empleo y vivió en su auto durante tres meses.
No podía pagar el alquiler en California
En 2019, Morita tuvo una entrevista con la compañía y aceptó un puesto que lo emocionaba. Al tener un contrato de alquiler en Santa Bárbara que no podía rescindir, sus opciones se acortaron. Debía esperar cuatro meses para dejar de pagarlo y el precio medio de un departamento de una habitación en San Francisco era de 3600 dólares al mes, según relató en Business Insider.
Sin muchas opciones, el trabajador decidió tomar ventaja de lo que ofrecía Google: comida gratis, gimnasio, duchas e incluso lavandería en su campus. En aquel momento se desplazaba en motocicleta, por lo que comenzó a buscar un nuevo vehículo en el que pasar sus días mientras aguardaba el transcurso de los meses.
Durante las siguientes semanas, buscó y encontró un automóvil usado. Entonces vendió su motocicleta para ayudar a cubrir los gastos y comenzó a quedarse en su nuevo transporte.
La odisea de vivir en un auto tres meses
Según relató, Morita hizo paneles de cartón para las ventanas, con fieltro negro y aislamiento térmico. Estas adecuaciones le permitieron mantener las ventanas completamente oscuras y pasar desapercibido mientras descansaba en el interior. Para aislarse del suelo, compró una colchoneta.
En las dos primeras semanas de trabajo, el empleado aparcó en el estacionamiento subterráneo de Google. Así, llegaba temprano a la oficina en un tiempo récord de 30 segundos. Luego, debió trasladarse a un lugar cercano en el que estacionaban autocaravanas.
Debido al frío de invierno, Morita empezó a acudir más temprano a la oficina y aprovechaba para ejercitarse. Además, utilizaba las lavadoras y secadoras disponibles en el campus tras concluir las reuniones rutinarias. Cada día se quedaba más horas de las que debía para pasar el menor tiempo posible en el coche.
Aunque no despertó dudas, de vez en cuando conducía hasta Santa Bárbara para tener un descanso placentero y cambiar la ropa. Al acercarse el final de su contrato de alquiler, convenció a su jefe para que lo trasladara a Nueva York.
No era el único que vivía en Google
En su último día en la oficina central, el joven habló con otro empleado y le reveló que la razón por la que siempre llegaba temprano no era un esfuerzo desmedido, sino que vivía en su automóvil. Inmediatamente, su compañero le preguntó si su vehículo era un Volvo.
Sorprendido, Morita asintió. Entonces el otro trabajador le dijo que él vivía en la autocaravana que siempre estaba aparcada al lado de la suya. Tras la conversación, lo invitó a una reunión mensual que celebraban esa misma noche, en donde conoció a una docena de personas en su misma situación.
Reflexiones y conclusiones: el joven que vivió en su auto tres meses tras aceptar un trabajo de Google
El hombre destacó que el puesto en la empresa lo ayudó a impulsar su carrera en tecnología. Pese a que aseguró que no se arrepiente, remarcó que le gustaría haber tenido otras opciones.
Sostuvo que comprende a cualquiera que se encuentre en la misma situación. “Fue revelador conocer a tantas personas que vivían en sus autos mientras trabajaban para una importante empresa tecnológica. Parece una prueba de lo caro que resulta vivir en esta zona de California”, reflexionó.
