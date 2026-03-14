Casi nadie lo sabe: quiénes pueden usar la nueva herramienta de YouTube para detectar videos falsos

En un contexto de auge de la inteligencia artificial (IA), durante el último año comenzó a surgir contenido falso generado con IA que afecta a celebridades y políticos. Para mitigar el impacto de estas imágenes y videos, YouTube lanzó una herramienta que permite identificar y eliminarlo. Esta función está dirigida a funcionarios gubernamentales, candidatos y periodistas.

Quiénes pueden usar la nueva herramienta de YouTube para detectar videos falsos con IA

El 10 de marzo de 2026, YouTube lanzó una herramienta gratuita de detección de deepfakes diseñada específicamente para proteger a figuras públicas en el centro del debate público, un recurso especialmente útil en un año electoral en Estados Unidos. En el transcurso de las próximas semanas, la empresa se pondrá en contacto con los usuarios elegibles para invitarlos a participar. A su vez, aquellos que no reciban la invitación pueden comunicarse con la plataforma directamente para solicitar el acceso.

Los participantes que podrán usar la herramienta para detectar videos falsos serán contactados por Youtube Shutterstock - Shutterstock

Las personas que deseen participar del programa piloto deberán verificar su identidad antes de inscribirse. La empresa, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, indicó en su blog que el objetivo es ayudar a las personas afectadas a “proteger su identidad”.

Además, aclaró que los datos proporcionados durante la configuración se utilizan estrictamente para verificar la identidad y para impulsar esta función de seguridad, y no para entrenar los modelos de IA generativa de Google.

Cómo funciona la nueva herramienta de YouTube para detectar videos falsos

La compañía detalló en el anuncio que la nueva herramienta busca la semejanza de un participante en contenido generado por IA. Si encuentra una coincidencia (como una deepfake de su rostro), la persona puede revisar el material y solicitar su eliminación si infringe las normas de privacidad.

Luego, Youtube aclaró que, si bien la función ofrece una “forma eficaz de gestionar la suplantación de identidad no autorizada por IA”, su detección no garantiza la eliminación.

Youtube sostuvo que la detección de videos falsos generados con IA no garantiza su eliminación Shutterstock

“YouTube tiene una larga trayectoria protegiendo la libertad de expresión y el contenido de interés público, lo que incluye la preservación de contenido como parodias y sátiras, incluso cuando se utiliza para criticar a líderes mundiales o figuras influyentes”, explicaron desde la empresa.

La ley en EE.UU. contra los videos falsos en Youtube y otras plataformas

Al final del comunicado, la compañía que administra la plataforma remarcó que la herramienta por sí sola no es el único esfuerzo para luchar contra el contenido falso, sino que seguirán “abogando por marcos legales sólidos como la Ley No Fakes” (siglas de Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act).

La presentación de la Ley NO FAKES que busca luchar contra el contenido falso

Esta propuesta, presentada por los senadores Chris Coons (demócrata por Delaware) y Marsha Blackburn (republicana por Tennessee), abordaría el uso de réplicas digitales sin consentimiento en obras audiovisuales o grabaciones de sonido. Fue introducida primero en 2024 y luego reintroducida en 2025. Para conseguir su objetivo, impondría las siguientes medidas:

Responsabilizar a personas o empresas que distribuyan una réplica digital no autorizada de la voz o la imagen visual de un individuo.

Responsabilizar a las plataformas por alojar una réplica digital si la compañía tiene conocimiento de que no fue autorizada por el individuo representado.

Excluir ciertas réplicas digitales de la cobertura basándose en las protecciones reconocidas de la Primera Enmienda.

Anticipar futuras leyes estatales que regulen estas versiones digitales.

“Nadie, ni siquiera un estudiante de octavo grado que solo intenta ser un niño, debería preocuparse de que alguien le robe la voz y la imagen", sentenció el senador Coons.

Pese a que el proyecto contaba con apoyo de empresas como Youtube, Universal Music Group, Sony Music, The Walt Disney Company y asociaciones como la Industria Discográfica de EE.UU. y SAG-AFTRA, aún no fue aprobado. La propuesta fue debatida en comités y revisada, pero no llegó a convertirse en ley.