Cómo el fenómeno de La Niña impacta en las nevadas y la ola invernal que se instaló en EE.UU. esta semana

La llegada temprana del clima invernal azotó gran parte de Estados Unidos con un despliegue de nieve, hielo y temperaturas extremas que sorprendieron incluso a regiones poco habituadas a episodios de este tipo durante diciembre. Este escenario, que se intensificó con el correr de los días, encontró un componente de fondo clave: la instalación de La Niña, un fenómeno climático que, según los especialistas, favoreció un ritmo más activo de tormentas y la entrada repetida de aire ártico.

La irrupción de nieve y hielo en el este de Estados Unidos

El avance de un núcleo de aire polar desde el Medio oeste hacia el noreste provocó que varias zonas del Atlántico medio y de las Carolinas enfrentaran, al mismo tiempo, su primer episodio invernal significativo de la temporada. De acuerdo con el FOX Forecast Center, el descenso marcado de las temperaturas creó un ambiente propenso para la formación de hielo sobre rutas muy transitadas.

Mapa de temperaturas promedio proyectadas para los próximos 10 días CPC

Partes de Virginia se preparan para recibir su primera nevada el viernes, mientras que los estados vecinos anticipan la llegada de una fina capa de hielo capaz de complicar la movilidad en las autopistas principales.

El aire más frío de la temporada quedará atrapado al este de los Apalaches, lo que generará una “pared” térmica que intensificará la posibilidad de hielo en la superficie. Esta configuración se combinará con un sistema procedente del sureste que avanzará por la costa y se encontrará con el ambiente gélido, lo que dará lugar a lo que los meteorólogos describieron como un escenario ideal para una tormenta mixta de nieve y hielo.

En áreas montañosas de Virginia occidental y en sectores elevados de Carolina del Norte, aún golpeados por el recuerdo del huracán Helene de 2024, se estimó que las acumulaciones de hielo podrían causar complicaciones en infraestructura y árboles debilitados.

Zonas con mayor probabilidad de nieve en EE.UU.

El pronóstico de FOX Weather indicó que la nevada más intensa se concentraría en el sur de Virginia, especialmente en ciudades como Richmond, Roanoke y Blacksburg. En estos lugares, las acumulaciones podrían llegar a cuatro pulgadas (diez centímetros), cifra suficiente para causar demoras, cierres temporales y condiciones de tránsito adversas.

Mapa de temperaturas promedio proyectadas para los próximos 14 días CPC

Otras áreas más amplias, que se extienden desde Virginia hasta Massachusetts, observarán un manto más liviano, que podrían llegar hasta una pulgada (2,5 centímetros) entre el viernes y el sábado.

Ese comportamiento alcanzará a las zonas metropolitanas de Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston, lo que marcará el comienzo extraoficial del invierno para millones de residentes.

La influencia de La Niña en el clima invernal en EE.UU.

La sucesión de tormentas que atravesó EE.UU. durante la primera semana de diciembre coincidió con lo adelantado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en su perspectiva estacional. El Climate Prediction Center (CPC), en su diagnóstico del 13 de noviembre, confirmó que La Niña continuó su intensificación durante septiembre, con anomalías negativas de temperatura en la superficie del Pacífico central y oriental.

La NOAA anticipó que La Niña es favorecida para continuar en el invierno del hemisferio norte, con una transición a condiciones neutrales más probable entre enero y marzo de 2026

“La Niña es favorecida para continuar en el invierno del hemisferio norte, con una transición a condiciones neutrales más probable entre enero y marzo de 2026”, subrayó el organismo. La perspectiva del CPC apuntó a que este episodio se mantendría en una categoría débil.

Aunque un evento con poca fuerza suele generar impactos menos contundentes, los especialistas aclararon que los patrones climáticos asociados a La Niña tienden a favorecer un comienzo de invierno más agitado, algo que coincidió con los múltiples frentes fríos, nevadas tempranas y brotes de aire polar que se instalaron los últimos días en Estados Unidos.