Se despiden: las tiendas que cerrarán sus puertas para siempre en 2026

Durante 2025, varias cadenas minoristas de renombre en Estados Unidos, así como otras más pequeñas, cerraron cientos de sucursales en todo el país. Esta tendencia continuará en 2026, con cierres escalonados en empresas como Kroger, Macy’s, Carter’s y Yankee Candle, entre otras.

Qué tiendas cerrarán sus puertas en 2026

De acuerdo con Business Insider, a lo largo de 2025 se registraron cerca de 4.100 cierres de tiendas en Estados Unidos. Para 2026, ya se tienen contemplados al menos 270 cierres adicionales, principalmente como parte de planes de reestructuración y reducción de costos. en Estados Unidos.

Macy's cerrará varias tiendas en Estados Unidos en 2026 (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo) Ted Shaffrey - AP

Según el medio, para este año, se tienen contemplados al menos 270 cierres de tiendas en el país. Entre los principales cierres se encuentran:

Carter’s : La minorista de ropa infantil anunció el cierre de al menos 150 tiendas en los próximos tres años , conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de alrededor de 100 sucursales .

: La minorista de ropa infantil anunció el cierre de al menos , conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de . Kroger : En junio de 2025, la cadena de supermercados informó que cerrará al menos 60 tiendas no rentables en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba 2.731 supermercados en 35 estados y Washington D.C.

: En junio de 2025, la cadena de supermercados informó que cerrará en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba en 35 estados y Washington D.C. Macy’s : A principios de 2025, la compañía anunció el cierre de 150 tiendas para 2026 , con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado 66 establecimientos , lo que dejaría unas 350 tiendas activas en el país.

: A principios de 2025, la compañía anunció el cierre de , con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado , lo que dejaría unas en el país. Yankee Candle : Su empresa matriz, Newell Brands, informó en diciembre de 2025 que cerrará al menos 20 tiendas en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en 900 empleados .

: Su empresa matriz, Newell Brands, informó en diciembre de 2025 que cerrará en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en . Saks Off 5th : El minorista de lujo señaló que planea cerrar alrededor de nueve tiendas durante 2026.

: El minorista de lujo señaló que planea cerrar durante 2026. REI: La marca confirmó el cierre de tres tiendas en 2026: una en Nueva Jersey durante el primer trimestre y otras en SoHo, Nueva York, y Boston hacia finales del año.

Por qué cierran estas tiendas en Estados Unidos en 2026

Según Business Insider, los cierres responden principalmente a estrategias de eficiencia operativa y reducción de costos.

La cadena Kroger anunció que cerrará 60 sucursales en EE.UU. durante los próximos meses (Facebook/Kroger)

Además, empresas como Macy’s, Yankee Candle y REI señalaron que estas decisiones forman parte de su transición hacia un modelo más digital, destinando mayores recursos a sus plataformas de comercio electrónico.

Más tiendas que cierran sus tiendas en Estados Unidos

Más empresas anunciaron que cierran tiendas en Estados Unidos entre 2025 y 2026, como es el caso de Wendy’s, que enfrenta una reducción en sus ventas. La firma estimó que se clausurarían cerca del 5% de sus sucursales, lo que equivale a cerca de 300 establecimientos, que se suman a los 240 locales que cerró en 2024.

Una famosa cadena de moda low cost en Estados Unidos también se sumó a los cierres de sucursales, pero de manera permanente. Se trata de Primp, que a través de redes sociales anunció a sus clientes que se despide de ellos y del país, después de más de una década de operaciones.

Como parte de su venta de despedida, la firma ofrece grandes descuentos en toda su mercancía de hasta 50%, donde también se pueden utilizar tarjetas de regalo y puntos de fidelidad. Todas las sucursales cerraron el 23 de diciembre de 2025.