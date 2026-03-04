Malas noticias en California: se perdieron más de US$550 millones en una industria que empleaba cientos de inmigrantes

El cierre de una histórica planta procesadora en el norte de California desató una crisis profunda en la industria del durazno en conserva. La decisión dejó a más de un centenar de agricultores sin contratos y a cientos de trabajadores —muchos de ellos inmigrantes— con una fuerte incertidumbre laboral.

La quiebra de Del Monte y el impacto en la industria del durazno en California

La bancarrota de Del Monte Foods, anunciada en julio del año pasado, marcó un antes y un después para los productores de durazno tipo cling en el Valle Central de California. Según informó Sacramento Bee, el proceso judicial bajo el Capítulo 11 (Chapter 11, en inglés) permitió a la compañía reorganizarse, pero en el camino dejó sin efecto contratos a largo plazo que sostenían a generaciones de agricultores.

La Asociación de Duraznos para Enlatado de California estima que la anulación de contratos a largo plazo representa una pérdida económica de más de 550 millones de dólares para los productores locales Stock en canva

La situación se agravó en enero de este año, cuando se confirmó que nadie compraría la planta procesadora ubicada en Modesto, considerada la pieza clave del negocio del durazno en conserva. Sin un comprador que asumiera las operaciones, la instalación cerró sus puertas, lo que dejó sin destino a cerca de 75.000 toneladas de fruta que tradicionalmente eran procesadas allí cada temporada.

El impacto económico fue demoledor. La Asociación de Duraznos para Enlatado de California estimó en más de 550 millones de dólares el valor de los contratos anulados, una cifra que ahora forma parte de un reclamo judicial con pocas probabilidades de recuperación, ya que se trata de deudas no garantizadas dentro del proceso de quiebra, indicó Sacramento Bee.

De acuerdo con N+ Univision, más de 140 rancheros de la región se vieron perjudicados por la cancelación de contratos que alcanzaban hasta US$550 millones. Además, el cierre impactó a cientos de empleados de la planta procesadora, muchos de ellos inmigrantes que dependían de empleos estacionales o permanentes en la fábrica.

Cientos de trabajadores de la planta, compuestos en su mayoría por población inmigrante, perdieron sus empleos estacionales y permanentes debido a la clausura del complejo Stock en canva

Luis Díaz, representante del sindicato Teamsters que agrupa a trabajadores de la planta, explicó a N+ Univision que la clausura dejó a numerosas familias en la incertidumbre, sin claridad sobre el futuro del complejo industrial ni sobre la posibilidad de reactivación. La cadena de suministro local —transportistas, aplicadores de pesticidas, obreros agrícolas— también quedó severamente afectada.

Para Jorge Eguiluz, agricultor entrevistado por N+ Univision, la incertidumbre paraliza cualquier inversión. “No podemos meterle dinero porque no sabemos si está vendido o no. En realidad, meterle dinero ahora sin saber si te lo van a comprar es como tirar dinero a la basura”, afirmó.

Con la desaparición de Del Monte como actor clave, el mercado del durazno cling en California quedó prácticamente en manos de un solo comprador de gran escala. Sacramento Bee consignó que Rich Hudgins, presidente de la asociación del sector, durante la reunión anual celebrada en Sacramento, explicó que la industria pasó de contar con 11 procesadores en 1980 a tener solo uno en la actualidad.

Con el cese de operaciones de la planta de Modesto en enero de este año, aproximadamente 75.000 toneladas de duraznos quedaron sin destino Stock en canva

El cambio estructural debilita el poder de negociación de los productores, quienes tradicionalmente acordaban precios por tonelada de manera colectiva. Ahora, con una única empresa que absorbe lo que el mercado justifique, los agricultores enfrentan condiciones mucho más restrictivas.

“Estamos todos perdiendo”, expresó el supervisor del condado de Sutter, Karm Bains, también agricultor de cuarta generación, citado por Sacramento Bee. El funcionario advirtió que nadie resulta beneficiado en una situación de esta magnitud y que las repercusiones se extenderán más allá del campo.