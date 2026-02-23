¿Adiós Karen Bass? Las elecciones por la alcaldía de Los Ángeles pueden ser más duras de lo que se imaginaba

A comienzos de junio, los votantes de Los Ángeles, en California, deberán expresar su voluntad al elegir entre los candidatos a su favorito para la alcaldía. Karen Bass, que actualmente ocupa el cargo, gozaba de una gran popularidad, pero perdió terreno en el último año frente a los incendios en el área y su cuestionada respuesta.

El panorama de las elecciones por la alcaldía de Los Ángeles

Las primarias municipales en Los Ángeles se desarrollarán el 2 de junio. En esta fecha, Bass, que ocupa el puesto desde 2022, buscará su reelección.

En un primer momento, el desafío no presentaba grandes dificultades para la alcaldesa, pero ahora la situación dio un giro inesperado para los analistas políticos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, enfrentará unas elecciones complicadas a causa de la caída de su popularidad Flickr/Mayor Karen Bass

La popularidad de la dirigente demócrata se desplomó durante los últimos meses. Esto se debe en parte a los incendios forestales en Los Ángeles, que ocurrieron mientras estaba en un viaje diplomático en Ghana.

Una encuesta del UC Berkeley Institute of Governmental Studies reveló en mayo del año pasado que:

Solo alrededor del 32% de los votantes de Los Ángeles tenía una opinión favorable de Bass .

. Un 50 % expresó una opinión desfavorable.

Un 18% se manifestó sin opinión definida.

Además, un estudio similar enfocado en la respuesta de Bass a los incendios de 2025 mostró que:

Más del 40 % evaluó su respuesta como mala o muy mala .

. Solo alrededor de 19 % la consideró “excelente o buena”.

La aliada que enfrentará a Karen Baas en Los Ángeles

A pesar de que dos semanas antes había respaldado a la alcaldesa, la progresista Nithya Raman sorprendió al escenario político al lanzar su candidatura.

En declaraciones citadas por Politico, expresó que coincidía con los valores de Bass, pero reparó en que la ciudad atravesaba “un punto crítico” debido a la mala gestión y su incapacidad para solucionar problemas.

Con un perfil equilibrado, la candidata se alejó de los activistas de izquierda que la ayudaron a ganar las elecciones del Concejo municipal seis años atrás.

Su acercamiento al centro se vio ratificado con su reciente afirmación de la obligación de contratar a más personal policial.

No obstante, los votantes de la derecha también mantienen su recelo, mientras la progresista afirma: “Nuestra campaña busca traer un nuevo liderazgo al Ayuntamiento, listo para asumir la responsabilidad, construir el futuro y cumplir con las expectativas de quienes consideran esta ciudad su hogar”.

Karen Bass enfrentará en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

Los analistas políticos cuestionaron la decisión de Raman de ir contra la alcaldesa que la apoyó años atrás. “Ahora no es momento para distracciones de un oportunista político, especialmente uno que apoyó la campaña de reelección de la alcaldesa hace apenas unas semanas”, expresó Yvonne Wheeler, líder de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles.

A su vez, Tina McKinnor, legisladora estatal que lidera la delegación legislativa de la ciudad en Sacramento, atribuyó la decisión de Raman a una “ambición egoísta” y sostuvo que no cree que “esté lista” para dirigir a la ciudad.

Por qué las elecciones por la alcaldía de Los Ángeles pueden ser más duras de lo que se imaginaba

Bass enfrenta varios desafíos. Aún están en disputa bloques electorales de gran importancia para la región, como los votantes latinos y los demócratas moderados, para quienes la inclinación socialdemócrata de Raman podría ser desalentadora.

Karen Bass

De cara a las elecciones del 2 de junio, los siguientes candidatos buscan desafiar a Bass para ocupar el cargo en la alcaldía: