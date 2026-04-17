Adiós Karen Bass: uno por uno, estos son los candidatos para la alcaldía de Los Ángeles 2026

El 2 de junio se celebran las elecciones primarias por la alcaldía de Los Ángeles. Para esta contienda, dieciséis candidatos figuran en la boleta, entre ellos la actual alcaldesa Karen Bass y la concejala Nithya Raman.

Uno por uno: quiénes son los candidatos principales por la alcaldía

Karen Bass (demócrata)

Bass nació el 3 de octubre de 1953 en Los Ángeles. Creció con sus tres hermanos en el barrio de Venice/Fairfax y se graduó en la preparatoria Hamilton, según consignó su biografía oficial.

La actual alcaldesa de Los Ángeles estudió filosofía en la Universidad Estatal de San Diego y luego obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud Eric Thayer - FR171986 AP

Estudió filosofía en la Universidad Estatal de San Diego y luego obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Tras trabajar como profesional de la salud de primera línea, fundó la Coalición Comunitaria para organizar a los residentes del sur de Los Ángeles contra el abuso de sustancias, la pobreza y la delincuencia.

Desde 2005 hasta 2010 trabajó como miembro de la Asamblea Estatal de California, donde fue líder de la Mayoría en el Pleno para las sesiones legislativas desde 2007 a 2008. De esta manera, se convirtió en la primera mujer afroamericana en dirigir un órgano legislativo estatal en la historia de Estados Unidos.

Desde 2005 hasta 2010 trabajó como miembro de la Asamblea Estatal de California, donde fue líder de la Mayoría en el Pleno The United States Conference of Mayors

Durante su presidencia en la Asamblea Estatal, recibió el premio John F. Kennedy Profile in Courage por liderar decisiones difíciles durante la crisis financiera. Luego de ello, su trayectoria continuó en el Congreso, donde fue presidenta del Caucus Afroamericano entre 2019 y 2021.

Para las elecciones de 2022, Bass decidió postularse para la alcaldía de Los Ángeles. Enfrentó al empresario Rick Caruso y consiguió una victoria que la convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo.

Nithya Raman (demócrata)

Nithya Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India. A los seis años emigró con su familia a Estados Unidos y obtuvo una licenciatura en Teoría Política de la Universidad de Harvard más una maestría en Planificación Urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según consignó su sitio web.

Karen Bass enfrentará en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

Tras culminar sus estudios, regresó a la India para analizar la pobreza y asentamientos informales en varias localidades de Nueva Delhi. Luego se mudó a Los Ángeles en 2013 y trabajó en la Oficina de Administración de la Ciudad (CAO).

En la actualidad, representa al Distrito 4 del Consejo Municipal de Los Ángeles, que ocupa algunas localidades como Encino, Sherman Oaks, Los Feliz, Silver Lake, Griffith Park, Studio City, Hollywood Knolls, Hollywood Manor y Lakeridge Estates.

Con este rol ha priorizado la construcción de viviendas asequibles, la entrega de servicios compasivos para personas en situación de calle, más el impulso de medidas ambientales.

Spencer Pratt (independiente)

El influencer y exestrella de realities shows anunció su candidatura en enero de este año. Nació el 14 de agosto de 1983 en Los Ángeles y asistió a la Crossroads School for Arts & Sciences, una institución privada en Santa Mónica.

Apareció por primera vez en televisión en 2005 con el reality show The Princes of Malibu. Pratt desempeñó el rol de “mánager” de Brody Jenner.

Para 2007, comenzó a salir con Heidi Montag, una de las protagonistas del reality show The Hills. Este un spin-off de Laguna Beach de MTV que seguía la vida de mujeres jóvenes que se desenvolvían en el mundo laboral.

Rae Chen Huang (demócrata)

Rae Chen Huang es subdirectora de Housing Now California, una coalición de más de 150 organizaciones que luchan contra el desalojo de inquilinos, según consignó su sitio web.

Huang es subeditora de una coalición de más de 150 organizaciones que luchan contra el desalojo de inquilinos Instagram/@raeforla

La organizadora también desempeñó un papel fundamental en la organización de las labores de recuperación tras los incendios en Los Ángeles.

Adam Miller (demócrata)

Miller es un empresario y ejecutivo de organizaciones sin fines de lucro. En 1999 fundó su primera empresa Cornerstone OnDemand para ampliar el acceso a la educación y las oportunidades a través de la tecnología, de acuerdo con su biografía.

La empresa salió a bolsa en 2011 y fue adquirida por una firma de capital privado en 2021 en una operación valorada en US$5200 millones.

El 10 de febrero de este año anunció su candidatura bajo la premisa de convertir a la Gran Naranja en un lugar donde las familias puedan construir su futuro.

La lista completa de los candidatos

Además de Karen Bass, Nithya Raman, Spencer Pratt, Rae Huang y Adam Miller, otros nueve candidatos se presentan por la alcaldía de la ciudad, según consignó:

Bryant Acosta : es un angelino de primera generación, ha trabajado como Director Creativo Ejecutivo para diferentes compañías y promete un liderazgo basado en la rendición de cuentas , la transparencia y los resultados para los ciudadanos de Los Ángeles.

: es un angelino de primera generación, ha trabajado como Director Creativo Ejecutivo para diferentes compañías y promete un , la transparencia y los resultados para los ciudadanos de Los Ángeles. Juanita López : es politóloga y su campaña se centra en abordar los problemas que más le importa a los angelinos como la transparencia económica y el empoderamiento de la comunidad.

: es politóloga y su campaña se centra en abordar los problemas que más le importa a los angelinos como la y el John Logsdon : es miembro de la Junta del Consejo Vecinal y se postuló bajo la premisa consolidar un plan práctico y orientado a resultados.

: es miembro de la Junta del Consejo Vecinal y se postuló bajo la premisa consolidar un plan práctico y orientado a resultados. Asaad Alnajjar : es un ingeniero civil estructural que ha trabajado para la Los Ángeles durante más de 35 años y se desempeña como gerente de ingeniería de la ciudad. Basa su campaña en temáticas como la falta de vivienda, la seguridad pública y la rendición de cuentas del presupuesto y otros

: es un que ha trabajado para la Los Ángeles durante más de 35 años y se desempeña como gerente de ingeniería de la ciudad. Basa su campaña en temáticas como la y otros Suzy Kim : es una profesional de la salud mental.

: es una profesional de la salud mental. Andrew J. Kim : es a bogado de derechos civiles. Nació en Corea del Sur y llegó a Estados Unidos con sus padres a los 14 años bajo una categoría especial de inmigrante que permite obtener un visado por trabajar para las tropas estadounidenses durante más de 15 años.

: es a Nació en y llegó a Estados Unidos con sus padres a los 14 años bajo una categoría especial de inmigrante que permite obtener un visado por trabajar para las tropas estadounidenses durante más de 15 años. Andrej A. Selivra : es un ucraniano-estadounidense de segunda generación y licenciado en ciencias políticas por la UCLA. La campaña se centra en la creación de viviendas, la mejora del transporte y el empoderamiento de la comunidad .

: es un ucraniano-estadounidense de segunda generación y licenciado en ciencias políticas por la UCLA. La campaña se centra en la . Tish Hyman : es emprendedora y artista. En su campaña promete solucionar el problema del despilfarro y restablecer la seguridad.

: es emprendedora y artista. En su campaña promete y restablecer la seguridad. Misael Ortega : tiene 32 años, creció en Culver City, California, y busca ser el alcalde más joven de Los Ángeles. es candidato por voto escrito.

: tiene 32 años, creció en Culver City, California, y busca ser el alcalde más joven de Los Ángeles. es candidato por voto escrito. Griselda Díaz: es candidata por voto escrito. Nació en 1980 en Los Ángeles y su infancia transcurrió entre Estados Unidos y México. Trabajó en desarrollo de software para gobiernos municipales, operaciones de publicidad y marketing.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de la alcaldía

De acuerdo con una encuesta realizada por la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de la UCLA, el 40% de los votantes están indecisos por la contienda que define la alcaldía de la ciudad.

Pese a ello, la actual alcaldesa lidera la contienda con un 25% de apoyo, seguida por la personalidad televisiva conservadora Spencer Pratt con un 11% y la concejala de la ciudad de Los Ángeles, Nithya Raman, con un 9%.