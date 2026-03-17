En Los Ángeles: cómo son y dónde quedan los refugios que Karen Bass abrió en medio de la ola de calor

La ciudad de Los Ángeles atraviesa una semana marcada por temperaturas extremas que encendieron todas las alertas. En ese contexto, la alcaldesa Karen Bass puso en marcha un amplio operativo para proteger a la población, con la apertura de cientos de espacios destinados a brindar alivio frente al calor sofocante.

La respuesta masiva de Los Ángeles ante el calor récord

Según el comunicado oficial de la oficina de la alcaldesa Karen Bass, la ciudad activó un plan integral de emergencia ante una ola de calor que comenzó este martes 17 de marzo desde la mañana y se extenderá hasta el viernes 20 a las 20 hs (hora local).

La red municipal ha habilitado cientos de "centros de enfriamiento" en bibliotecas, centros comunitarios y parques recreativos Los Angeles Public Library

La advertencia por calor extremo se traduce en la apertura de cientos de instalaciones municipales, entre ellas bibliotecas públicas, centros recreativos y espacios comunitarios, que funcionan como refugios climáticos para quienes necesiten resguardarse.

Estos lugares no son improvisados: forman parte de una red organizada que busca cubrir distintos puntos del mapa urbano, lo que incluye el Valle de San Fernando, el este de la ciudad y el sur de Los Ángeles.

Además, se habilitaron centros específicos con horario extendido, de 10 a 21 hs (hora local), que permiten el ingreso tanto de personas como de sus mascotas, una decisión que buscar garantizar que nadie quede expuesto por no poder dejar a sus animales.

En palabras de la propia Bass, la situación requiere máxima precaución: “Como exenfermera y asistente médica, sé de primera mano que este calor debe tomarse extremadamente en serio”. La funcionaria insistió en la necesidad de que los residentes busquen espacios con aire acondicionado y eviten la exposición prolongada.

Cómo funcionan los refugios climáticos en Los Ángeles

De acuerdo con la información oficial difundida por la ciudad, los refugios no solo ofrecen resguardo del calor, sino también condiciones básicas de bienestar. Se trata de espacios cerrados, climatizados y accesibles, donde los residentes pueden permanecer durante las horas más críticas del día, especialmente entre las 10 y las 16 hs (hora local), cuando la radiación solar alcanza su punto máximo.

El plan de emergencia integra el uso de piscinas públicas y áreas de juegos acuáticos como recursos complementarios Nam Y. Huh - AP

Entre los centros destacados, figuran el Canoga Park Senior Citizen’s Center y el North Hollywood Senior Citizen Center en el Valle de San Fernando, el Pecan Recreation Center en la zona este, y el Algin Sutton Recreation Center en el sur de la ciudad. Todos ellos operan con horarios extendidos y están preparados para recibir a una gran cantidad de personas.

Además, el sistema se complementa con piscinas públicas y áreas de juegos acuáticos que permanecen abiertas en sus horarios habituales, lo que amplía las alternativas para enfrentar las altas temperaturas. Todos los centros se pueden buscar en el portal oficial de Los Angeles Public Library.

Temperaturas extremas y riesgo sanitario: a lo que se enfrentan en Los Ángeles

Desde la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles se advirtió que la ola de calor alcanzará niveles peligrosos, con máximas que oscilarán entre los 90°F y más de 100°F (32°C a más de 38°C) en zonas alejadas de la costa.

El NWS espera temperaturas críticas que superan los 38°C (100°F) en zonas del interior NWS

En áreas costeras, los valores también serán elevados, ubicándose entre los 80°F y 90°F (27°C a 32°C), algo poco habitual para esta época del año.

El organismo también alertó sobre la persistencia del calor durante la noche, con temperaturas mínimas que en algunas regiones montañosas no bajarán de entre 70°F y 80°F (21°C a 27°C), lo que limita el descanso y aumenta el estrés térmico acumulado.

Esta combinación de calor diurno extremo y noches cálidas incrementa significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, explicaron desde el NWS.

El informe meteorológico remarca que existe un alto riesgo de afecciones como agotamiento por calor o golpe de calor, este último caracterizado por temperaturas corporales de 103°F (39°C) o más, piel enrojecida, pulso acelerado y posibles pérdidas de conciencia.