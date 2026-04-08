El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles de California: US$145 millones
El gobierno estatal anunció una inversión a través del HHAP, destinada a distintos condados y ciudades
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El gobierno de Gavin Newsom anunció la inversión de 145 millones de dólares a través del programa de Vivienda, Asistencia y Prevención de la Indigencia (HHAP, por sus siglas en inglés). Estos recursos se distribuirán entre ocho regiones de California. El objetivo del dinero es reducir la falta de vivienda y, por consiguiente, que haya menos personas en situación de calle.
Cómo se distribuyen los US$145 millones del programa HHAP en California
Los detalles de la acción fueron compartidos en un comunicado oficial que difundió el gobierno del Estado Dorado. Allí, se dieron a conocer las condiciones del desembolso y cuáles serán las regiones beneficiadas.
La administración Newsom asegura que este es un paso más en una estrategia que, durante 2025, logró una reducción del 9% en la cantidad de personas en situación de calle sin refugio al que concurrir. Se trata de la primera disminución del indicador en 15 años.
En ese sentido, el HHAP distribuye fondos con la intención de continuar ese camino. En las ocho zonas que serán beneficiadas con la inversión, el 80% del presupuesto está destinado a soluciones de vivienda permanente e interina.
Con ese enfoque general, cada condado y jurisdicción tiene sus propios planes , que incluyen tanto a los refugios como la reubicación posterior de las personas sin hogar.
Cuáles son las regiones de California beneficiadas por la inversión del HHAP
Según presentó el gobierno de Newsom, los US$145 millones destinados a mejorar los índices de personas sin hogar se distribuirán a las siguientes zonas:
- San José y condado de Santa Clara (incluida su ciudad homónima). Recibirá casi US$49,9 millones, que serán destinados a fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de la vivienda provisional y brindar servicios de apoyo, además de financiar programas de reubicación rápida.
- Orange. Obtendrá US$35,1 millones de la inversión. Estos fondos servirán para apoyar actividades de reubicación rápida y la operación de diversos centros, que incluye un refugio de 325 camas. Sumado a esto, se crearán nueve unidades de vivienda asequible para jóvenes.
- Sacramento. Se destinarán US$31,7 millones para actividades de prevención dirigidas a personas en riesgo de perder su hogar. También se financiarán refugios de emergencia existentes.
- Riverside. Recibirá US$20,4 millones de la inversión de California para apoyar las operaciones de refugios y financiar vales para hoteles.
- Solano. El HHAP le otorgará casi US$4,1 millones para gastos operativos de soluciones de vivienda provisional y programas de subsidios de alquiler.
- Yolo. Obtendrá US$2,2 millones para servicios de vivienda permanente con apoyo, salud mental y reducción de daños.
- Lake. El gobierno de Newsom le enviará US$1,4 millones para la operación de su refugio de emergencia, asistencia inicial para mudanzas y subsidios de alquiler.
- Yuba. Serán casi US$600 mil de la inversión total, destinados a mejorar y expandir la vivienda provisional existente.
Qué controles exige California sobre el uso de fondos del programa HHAP
Como parte del proceso, el gobierno de Newsom recordó que todas las jurisdicciones que reciban parte de la inversión estatal deben demostrar que se les da un buen uso a los fondos.
En caso de que eso no se compruebe en general o en algún caso particular, California tiene mecanismos para recuperar el dinero.
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