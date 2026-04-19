Tiene hasta el 23 de abril para cooperar con el ICE: Abbott amenaza con retirar 32 millones de dólares a Dallas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con retirar más de 32 millones de dólares en fondos estatales a Dallas si no modifica sus políticas sobre cooperación policial con autoridades migratorias. Fijó como plazo el 23 de abril para que la ciudad derogue la normativa cuestionada.

Qué exige Greg Abbott a Dallas por su política frente al ICE en Texas

Abbott envió una carta el 16 de abril al alcalde republicano de Dallas, Eric Johnson. El documento fue difundido por el periodista Jack Fink, quien indicó que el gobernador advirtió que la ciudad podría estar incumpliendo un acuerdo de cooperación con el ICE firmado para recibir fondos de seguridad pública.

El estado advierte que las políticas contradicen compromisos firmados previamente por la ciudad ICE

En la carta, la Oficina del Gobernador sostiene que el Departamento de Policía de Dallas adoptó directrices que permiten a sus agentes negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las instrucciones del Departamento de Policía de Dallas establecen que los agentes no pueden prolongar la detención de una persona para investigar su estatus migratorio ni retenerla con el objetivo de entregarla a autoridades federales.

También prohíben detener a alguien únicamente para determinar su situación migratoria.

Para el gobierno estatal, estas normas limitan la participación plena en los programas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Según el texto, estas disposiciones contradicen compromisos asumidos por la ciudad en un acuerdo firmado para acceder a fondos estatales de seguridad pública.

Fondos en riesgo en Texas y plazo clave para cambiar la política migratoria en Dallas

La carta precisa que la ciudad recibió aproximadamente US$32,1 millones de esos fondos durante el año fiscal 2026 y advierte que el estado retirará esos aportes y exigirá la devolución total del dinero recibido.

En la misma línea, señala que la continuidad de estas políticas podría afectar otros US$55,1 millones asignados a seguridad vinculada al Mundial de la FIFA en el área de Dallas-Fort Worth.

El gobierno estatal fijó como plazo el 23 de abril de 2026 para que la ciudad confirme que no aplicará la normativa y que avanzará en su derogación.

El acuerdo firmado por Dallas con el DHS que desató el conflicto

El documento oficial hace referencia a una certificación firmada el 30 de abril de 2025 por la administradora de la ciudad, Kimberly Tolbert, y el jefe de policía, Daniel C. Comeaux. En ese acuerdo, la ciudad se comprometía a participar plenamente en los programas y procedimientos del DHS.

El texto indica que Dallas debía notificar al DHS toda la información solicitada sobre personas en custodia.

También debía proceder a su detención conforme a requerimientos federales. Adicionalmente establecía que no adoptaría políticas que limitaran esa cooperación.

La reacción de Dallas y el impacto del conflicto migratorio en Texas

Tras recibir la advertencia, el vocero de la ciudad, Rick Ericson, afirmó a The Texas Tribune que Dallas “seguirá cumpliendo todas las leyes estatales y federales aplicables” y que mantendrá como prioridad la seguridad pública, además de garantizar que los agentes cuenten con los recursos y el respaldo necesarios para servir a la comunidad.

Las directrices impiden retener personas solo por su estatus migratorio o prolongar detenciones ICE

El caso integra una serie de advertencias enviadas a otras ciudades del estado.

El gobierno de Texas señaló que están en riesgo cerca de US$200 millones en fondos para Houston, Dallas y Austin por políticas que -según el estado- limitan la cooperación con autoridades migratorias.

El vocero del gobernador, Andrew Mahaleris, sostuvo que “las ciudades en Texas deben hacer las calles más seguras, no más peligrosas”.