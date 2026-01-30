Alerta en California: desde hoy viernes 30 habrá desvíos y calles cerradas por el Super Bowl

El Super Bowl 2026 se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, California, cerca de San Francisco. Además del partido, habrá eventos en el área del estadio y las autoridades informaron que habrá cortes de calles y desvíos durante más de 10 días.

Calles de San Francisco cerradas por el Super Bowl 2026

La final de la NFL se jugará en el Levi’s Stadium. Aunque está a unas 42 millas (68 kilómetros) de San Francisco, la ciudad será una de las principales “puertas” de entrada para los aficionados, según SFGATE.

Los alrededores de Santa Clara tendrán diversos eventos para los aficionados de la NFL (NFL)

A partir de este viernes 30 de enero y hasta el próximo 10 de febrero, diversas calles de la ciudad estarán cerradas para los automovilistas. Los principales cortes viales se realizarán en el centro, por lo que el transporte público también tendrá retrasos.

Mary Ellen Carroll, directora ejecutiva del Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad, confirmó que los cierres se deben a pequeños eventos programados que tendrán lugar en San Francisco para los aficionados de los Seattle Seahawks y New England Patriots.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés), estas son algunas de las principales calles que estarán cerradas durante la semana previa al Super Bowl:

La ciudad de San Francisco informó sobre los cortes viales que se realizarán durante la semana previa al Super Bowl (SFMTA)

San Francisco

Se implementarán varios cierres y desvíos viales del 30 de enero al 10 de febrero, especialmente en las inmediaciones del Moscone Center y los centros de la Super Bowl Experience.

Howard Street, 4th Street y Mission Street serán las calles principales que tendrán retrasos o cortes a la circulación.

San José

Del 31 de enero al 9 de febrero habrá afectaciones a la circulación vehicular, especialmente en las inmediaciones del Centro de Convenciones de San José, SJSU y los centros de entretenimiento circundantes.

Solo se permitirá el acceso a residentes en carriles específicos y entregas comerciales en vecindarios restringidos.

Para los alrededores de Santa Clara, cerca del Levi’s Stadium, también habrá afectaciones en la circulación.

Santa Clara

Del 30 de enero al 10 de febrero se esperan importantes impactos en el tráfico en las principales vías, como Great America Parkway, Tasman Drive y Lafayette Street.

Las calles permanecerán cerradas las 24 horas y contarán con servicios de seguridad en las zonas de alta concentración de aficionados.

Para recibir las últimas alertas de emergencia y actualizaciones de tráfico en Santa Clara, San Francisco y San José, se puede enviar un mensaje de texto con la palabra SUPERBOWLSF al 888-777.

Eventos que se realizarán en San Francisco por el Super Bowl 2026

En la ciudad de San Francisco se llevarán a cabo diversos eventos de entretenimiento para todos los asistentes del Super Bowl 2026. De acuerdo con la SFMTA, habrá seis eventos importantes, entre los que se encuentran:

¡BAHC Live! en el Auditorio Cívico Bill Graham : serie de conciertos organizados por el Comité Anfitrión del Área de la Bahía (BAHC, por sus siglas en inglés) disponible del lunes 2 al 9 de febrero.

: serie de conciertos organizados por el Comité Anfitrión del Área de la Bahía (BAHC, por sus siglas en inglés) disponible del lunes 2 al 9 de febrero. Club Cultural de la NFL en The Pearl: disponible desde el domingo 1° hasta el 9 de febrero.

En San Francisco se llevarán a cabo conciertos con temática especial para celebrar la final de la NFL (SFMTA)