Alerta por un coyote suelto en San Diego: qué hacer si te cruzas con el animal en la calle

Un coyote salvaje encendió una alerta en San Diego, luego de que atacara a dos menores de edad en las inmediaciones de un centro comercial de esa ciudad de California. En este contexto, las autoridades difundieron pautas sobre cómo reaccionar en caso de encontrarse con este animal, mientras continúa la búsqueda,

Los consejos clave para reaccionar ante la presencia de un coyote salvaje en EE.UU.

Según la Humane Society, lo más efectivo es intimidar al coyote para obligarlo a retroceder. En ese sentido, aconseja “acosar” a este peligroso animal. Para ello, se recomienda ponerse de pie con firmeza, levantar los brazos y gritar.

San Diego fue escenario del ataque de un coyote salvaje Instagram: @jacquelineuws

En esa misma línea, sugiere generar ruidos fuertes, ya sea con bocinas, campanas o silbatos, así como también arrojar agua al animal para ahuyentarlo.

Estas acciones buscan evitar el acercamiento y mantener una distancia segura para los humanos.

Por otro lado, la organización advierte que el comportamiento de los coyotes salvajes puede resultar engañoso y errático: “Puede correr, pero luego detenerse a cierta distancia y mirarte. Es importante continuar con el acoso hasta que se retire completamente del área”.

En ese sentido, incluso si el animal parece estar en retirada, es fundamental mantener la intimidación hasta que desaparezca por completo y así garantizar que no regrese.

Los detalles del ataque del coyote a dos menores en San Diego

El incidente que involucró al animal salvaje y a dos menores de edad ocurrió cerca del centro comercial Westfield UTC, en University City, en el área de San Diego, el martes alrededor de las 21 hs.

Una niña de tres años fue mordida en el brazo y en la cadera, mientras que otro menor también resultó herido en el estacionamiento ubicado en 4500 La Jolla Village Drive.

Asustar al animal con ruidos fuertes es una buena forma de ahuyentarlo LA Animal Services

Tras el incidente, ambas vícitimas fueron trasladadas al hospital, mientras equipos de la San Diego Humane Society y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) iniciaron un operativo para localizar al coyote.

El operativo en San Diego para encontrar al coyote salvaje

Las autoridades continúan con las tareas para rastrear e identificar al animal. El CDFW informó que “los oficiales han recolectado muestras de ADN, que fueron enviadas al laboratorio forense para su análisis”.

Mientras tanto, personal del CDFW coordina tareas junto a los servicios de vida silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para localizar y capturar al coyote responsable del ataque.

Las posibles razones detrás de la aparición del coyote en San Diego

Este hecho dejó en evidencia el problema real que existe respecto de los encuentros con animales salvajes en California.

En este sentido, un estudio de Science Advances revela que una de las razones detrás puede ser la falta de lluvias.

Un coyote hirió a dos niñas en el área de San Diego Instagram @wild0nfilm - Instagram @wild0nfilm

De acuerdo a la investigación, que examinó siete años de datos en un territorio marcado por sequías recurrentes, “el número total de incidentes reportados aumentó un 2,11% por cada disminución de 25 milímetros de precipitación anual”.

Los autores examinaron episodios de conflicto en 63 especies de animales, entre las que se incluyó al coyote.

En tanto, concluyeron que los períodos prolongados con menos precipitaciones están vinculados de manera directa con un incremento de interacciones de estas especies con humanos.