Arrestado en California: el caso del jardinero mexicano que frenó su caso de deportación

Un jardinero mexicano que fue arrestado en junio del año pasado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) logró frenar su caso de deportación en la corte. El migrante, padre de tres hijos que forman parte de la Marina estadounidense, consiguió que la jueza desestime su expulsión. La administración del presidente Donald Trump reivindicó la acción de los oficiales migratorios y adelantó que apelará la decisión.

El jardinero mexicano que fue arrestado en California y frenó su caso de deportación en la corte

Narciso Barranco, de 49 años, llegó a Estados Unidos en la década de 1990 y desde entonces residió allí, en su nueva patria, sin obtener el estatus legal. Con el paso de los años, forjó una estrecha relación con el país y tuvo tres hijos, que al crecer se unieron a la Marina estadounidense. Su vida transcurría sin problemas hasta el 21 de junio de 2025, cuando funcionarios de inmigración lo arrestaron mientras hacía su trabajo de paisajismo en un local de la cadena IHOP en Edinger y Ritchey en Santa Ana, en California.

El jardinero mexicano, cuyos hijos son miembros de la Marina, fue arrestado por la CBP en junio del año pasado mientras trabajaba en un IHOP de California GoFundMe

La detención se dio en el marco de la intensificación de redadas migratorias en el Estado Dorado, impulsada por Trump, que desató numerosas protestas en la jurisdicción.

A través de un mensaje de la cuenta GoFundMe, creada para cubrir los gastos del asesoramiento legal, sus familiares relataron que en la fecha mencionada los agentes enmascarados y no identificados “lo rociaron con gas pimienta y lo golpearon en la cara varias veces”.

A través de las redes sociales, testigos de la detención difundieron videos en los que se puede ver cuando los oficiales migratorios lo inmovilizan. Tras su arresto, Barranco fue trasladado a un centro de detención de Los Ángeles y quedó sometido a un proceso de deportación.

La liberación del jardinero mexicano que frenó su caso de deportación en la corte de California

Un mes más tarde de su arresto, en julio, el jardinero mexicano fue liberado tras pagar una fianza de 3000 dólares. Como condición, se le ordenó portar una tobillera electrónica.

El mayor alivio llegó cuando la jueza Kristin S. Piepmeier dictó una orden el 28 de enero pasado mediante la que dio por terminado el caso de deportación. Según el fallo, Barranco había aportado pruebas de que es padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que pertenecen a las fuerzas armadas. Esto lo vuelve elegible para solicitar un estatus legal.

El arresto de Narciso Barranco se volvió viral en redes en junio Captura de Noticias Telemundo

“Estoy contento”, expresó en declaraciones citadas por AP News. “Gracias a Dios no tengo ese pesar encima”, remarcó. Luego, explicó que aún pasa la mayor parte del tiempo en casa y no quiere salir por temor a que lo arresten nuevamente mientras avanza con los trámites para regularizar su situación.

De arrestado en California a la residencia: el intento del gobierno de Trump por revivir el caso de deportación

El jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que apelará la decisión de la jueza, según consignó The New York Times.

“Los agentes tomaron las medidas apropiadas y siguieron su entrenamiento para usar la fuerza mínima necesaria para resolver la situación de una manera que prioriza la seguridad del público y de nuestros agentes”, manifestó al respecto Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

La administración Trump defendió el accionar de los agentes de la CBP en la detención del jardinero mexicano en California Archivo

Uno de sus hijos, Alejandro Barranco, contó a AP que su padre no atacó a nadie, no tenía antecedentes penales y es amable y trabajador. En esa línea, aseguró que el uso de la fuerza fue innecesario y difería mucho de su entrenamiento militar.

Desde su lugar, la abogada de Barranco, Lisa Ramirez, enfatizó el impacto sufrido por el violento arresto y sus consecuencias. “La naturaleza agresiva de su detención fue algo traumático. Fueron por él porque era un jardinero de tez morena en las calles de Santa Ana”, remarcó.

En esa línea, indicó que su cliente ahora se siente “aliviado” debido a que le retiraron la tobillera y los funcionarios federales ya no realizan las revisiones periódicas en su hogar.