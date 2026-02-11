Venía de California con una carga ilegal y fue detenido por la CBP al querer volar a Europa desde Atlanta

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) desarrollaban un operativo rutinario cuando encontraron algo inusual en una maleta. Un pasajero, procedente de California, tenía entre sus pertenencias más de 40 libras (18 kilogramos) de carga ilegal. Los oficiales lo detuvieron y abrieron una investigación al respecto.

Detenido por la CBP al querer volar a Europa: el pasajero que venía de California con una carga ilegal

El 14 de enero, mientras cumplían con sus tareas de rutina, agentes de la CBP ubicados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson realizaron un descubrimiento inesperado.

Los oficiales interceptaron a Kash Berthelot, de 41 años y residente de California, en la puerta de embarque y lo escoltaron, junto con sus dos maletas, a la estación de inspección para una revisión exhaustiva.

Los agentes de la CBP ubicados en el aeropuerto de Atlanta incautaron 42 libras de marihuana que iba oculta en el equipaje del pasajero CBP

Dentro del equipaje, los funcionarios federales encontraron cuatro paquetes sellados al vacío que contenían una sustancia de hoja verde que dio positivo en pruebas de campo para marihuana, indicaron en un comunicado de prensa.

Después de analizar el contenido en una prueba posterior, los especialistas confirmaron el peso total, que era de 42 libras (aproximadamente 19 kilogramos).

Tras el operativo, agentes del Departamento de Policía de Atlanta arrestaron a Berthelot por cargos relacionados con el tráfico de marihuana. Ahora, según informó la agencia, el detenido está sujeto a un proceso estatal.

Reglas de la CBP en EE.UU.: ¿es ilegal cargar marihuana?

No fue hasta 1970 que la sustancia se clasificó y restringió al mismo nivel que los narcóticos, por lo que se promulgaron leyes más estrictas.

Actualmente, si bien algunos estados han despenalizado la marihuana para uso medicinal o recreativo, la posesión y el consumo aún son ilegales según la ley federal.

Esta normativa también prohíbe el transporte de la droga a través de las fronteras estatales o su exportación desde Estados Unidos.

De acuerdo con la CBP, el transporte de marihuana a través de las fronteras de EE.UU. está completamente prohibido Freepick (jcomp)

En un comunicado de prensa de 2021, cuando varias jurisdicciones modificaron sus políticas sobre el consumo y tenencia de marihuana, la CBP recordó que el transporte a través de las fronteras es ilegal.

“Dado que algunos estados han despenalizado el consumo y la posesión de marihuana, es importante que quienes viajan tengan claro que la ley federal aún prohíbe la importación de cualquier cantidad de esta droga. No crucen la frontera con ninguna cantidad de marihuana”, advirtió Héctor Mancha, entonces director de Operaciones de Campo de CBP en El Paso.

Entre las consecuencias, la agencia indicó que los infractores pueden enfrentar sanciones civiles federales de hasta US$1000. Además, el contenido y la parafernalia serán confiscados por los oficiales.

En los aeropuertos de Estados Unidos, la CBP puede retener a los pasajeros por el transporte de carga ilegal U.S. Customs and Border Protection (CBP)

Incautaciones de contenido ilegal de la CBP en EE.UU.

En octubre de 2025 comenzó un nuevo año fiscal en Estados Unidos, y tuvo un inicio repleto de acción para los agentes de la CBP.

De acuerdo con la información disponible en el sitio web oficial de la agencia, desde que empezó el período los funcionarios realizaron las siguientes confiscaciones: