Atención conductores: la acción por la que pueden multarte en California aunque el vehículo esté detenido en un semáforo

Las normas de tránsito en California sobre el uso del celular al volante se aplican con un criterio más amplio de lo que muchos conductores suponen. No solo está prohibido enviar mensajes o hablar sin manos libres mientras el vehículo está en movimiento, sino también sujetar el dispositivo con la mano cuando el auto se encuentra detenido momentáneamente en un semáforo en rojo.

Por qué usar el celular detenido en un semáforo en rojo no evita la multa

Las secciones 23123 y 23123.5 del Código de Vehículos de California regulan el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción.

Estas disposiciones establecen que un conductor no puede sostener ni operar un teléfono celular, salvo en condiciones muy específicas, como el empleo de sistemas manos libres o dispositivos montados que requieran una interacción mínima.

En California, se prohíbe sostener y operar un teléfono celular al volante, por más que el vehículo se encuentre parado frente a un semáforo en rojo Imagen compuesta

Uno de los puntos centrales de la normativa es que, a efectos legales, una persona es considerada conductora mientras su auto esté encendido y forme parte del flujo vehicular. Esto incluye las pausas obligatorias ante semáforos, cruces o congestiones.

En ese contexto, sostener un celular para mirar un mapa, revisar notificaciones o cambiar música se considera una distracción visual y cognitiva, aun cuando el vehículo no esté avanzando en ese momento. Como resultado, detenerse en un semáforo en rojo o en una señal de alto no exime al conductor del cumplimiento de la ley.

La única manera permitida por la ley es el uso de sistemas manos libres o dispositivos montados que requieran un solo toque

El monto de las multas por el uso del celular mientras se conduce en California

Aunque el Código de Vehículos establece una multa base relativamente baja, el monto final que paga el conductor es considerablemente más alto. Para una primera infracción, la multa base es de US$20, y de US$50 en caso de reincidencia.

Sin embargo, a ese monto se le suman diversas tarifas y recargos estatales y locales. Entre ellos se incluyen:

Fondos de sanciones estatales: aproximadamente US$58.

Tarifas de seguridad judicial: US$40.

Evaluaciones de antecedentes penales: US$35.

Aportes a fondos de emergencia médica: US$4.

Como resultado, el costo total de una primera multa suele superar los US$160. Aunque puede variar ligeramente según el condado, en todos los casos excede ampliamente la cifra base que figura en la ley.

Además, existen otras consecuencias asociadas al uso indebido del teléfono al volante. Si el conductor no paga la multa o no se presenta ante la corte, puede enfrentar cargos adicionales por incumplimiento, con sanciones mucho más severas.

En situaciones donde el uso del celular esté vinculado a un accidente, la persona puede ser considerada negligente de forma automática en un proceso civil. Esto facilita que terceros afectados reclamen compensaciones por daños personales o materiales.

Aunque la multa base es de 20 dólares, el costo total puede superar los 160 dólares Unsplash/Andrew Perabeau

El fallo judicial que endureció las normativas viales en California

La aplicación estricta de estas normas quedó consolidada tras un fallo de la Corte de Apelaciones de California en junio de 2025, en el caso People v. Nathaniel Porter. En esa causa, el conductor fue sancionado por sostener su teléfono mientras observaba una aplicación de mapas.

El argumento de la defensa se basó en que el conductor no manipulaba activamente el dispositivo, sino que solo miraba la pantalla. Sin embargo, aunque el auto se encontraba detenido mientras esperaba que la luz roja del semáforo cambiara a verde, el tribunal concluyó que el simple hecho de sostener el teléfono constituye una forma de operación del dispositivo.

La corte determinó que permitir esa conducta iría en contra del propósito de la ley, que es reducir las distracciones al volante. Con esa decisión, se cerró cualquier interpretación que permitiera tener el celular en la mano bajo determinadas circunstancias.