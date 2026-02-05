Buenas noticias para los guatemaltecos: sábado consular en California para tramitar DPI y pasaporte el 7 de febrero
También se podrán realizar trámites como registro civil, pasaportes y certificaciones de nacimiento
El Consulado General de Guatemala en San Francisco, California, realizará una jornada de sábado consular dirigida a los migrantes guatemaltecos residentes en la ciudad y zonas aledañas, con el objetivo de facilitar la realización de diversos trámites consulares.
Sábado consular de Guatemala en San Francisco – febrero de 2026
A través de sus redes sociales, el Consulado informó que el sábado consular se llevará a cabo el 7 de febrero de 2026, como parte de sus jornadas extraordinarias de atención a la comunidad guatemalteca.
La atención se brindará en un horario de 8:00 a 13:00 horas, y los connacionales podrán realizar trámites como emisión de pasaporte, Documento Personal de Identificación (DPI), registro civil, certificaciones y actas de nacimiento, entre otros servicios.
Las autoridades consulares recordaron a los asistentes que deberán presentar su certificado de nacimiento o DPI, según el trámite a realizar, además del Money Order correspondiente y un comprobante de domicilio.
Requisitos para ser atendido durante el sábado consular
El Consulado de Guatemala en San Francisco indicó que los servicios ofrecidos durante esta jornada no requieren cita previa, ya que la atención se realizará por orden de llegada.
Los servicios disponibles incluyen:
- Inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción
- Emisión de pasaporte guatemalteco
- Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI)
- Trámites de registro civil
- Asistencia legal migratoria.
Trámite de pasaporte guatemalteco y DPI en Estados Unidos en 2026
Para quienes necesiten tramitar o renovar su pasaporte guatemalteco en Estados Unidos, el Consulado General de Guatemala señala que, en la mayoría de los casos, es necesario agendar una cita en línea y realizar el pago correspondiente.
Requisitos para tramitar el pasaporte (personas mayores de edad):
- Solicitar cita en línea a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), en el apartado de citas consulares
Presentarse en la sede consular con documentos originales y copia:
- DPI
- Pasaporte anterior (en caso de renovación)
- Comprobante de domicilio (recibo de servicios o contrato de renta)
En caso de no contar con DPI, presentar certificado de nacimiento emitido por el RENAP, con una vigencia no mayor a seis meses
- Realizar el pago mediante Money Order
- Costos del pasaporte guatemalteco:
- Vigencia de cinco años: 65 dólares
- Vigencia de diez años: 100 dólares
El Consulado aclaró que no se acepta pago en efectivo, únicamente con tarjeta de débito, crédito o Money Order, según el trámite.
Requisitos para tramitar el DPI:
- Agendar cita en línea a través del Minex
- Presentar original y copia del certificado de nacimiento emitido por el RENAP, con vigencia no mayor a seis meses
- Pagar el trámite mediante Money Order, con un costo de 15 dólares
El Consulado advirtió que, si el solicitante no cuenta con certificado de nacimiento, este podrá ser adquirido durante la misma visita consular.
