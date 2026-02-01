El adolescente latino que ganó un premio en California al crear una app que ayuda a los migrantes en EE.UU.

Un adolescente latino de 14 años recibió un reconocimiento nacional en California tras desarrollar una aplicación que informa a las personas sobre sus derechos frente a agentes de inmigración. Su nombre es Julián Miramontes y es alumno de octavo grado de la escuela secundaria El Sereno, en el barrio homónimo de Los Ángeles.

Creó una app para migrantes: el premio nacional que obtuvo un estudiante en California

Julián ganó el reto nacional de aplicaciones en el distrito congresional 34 de California, según informó NBC Los Angeles.

El certamen convoca a estudiantes de nivel medio y secundario a diseñar apps originales para resolver problemas reales .

. La creación del joven fue seleccionada como ganadora por su impacto comunitario y su enfoque educativo.

El padre señaló que su hijo “entiende que en este mundo no vive solo” Captura de video NBC

El congresista del distrito 34, Jimmy Gómez, invitó a Julián a su oficina distrital en el centro de Los Ángeles. El encuentro ocurrió luego de una videollamada sorpresa realizada a comienzos de mes. En esa comunicación, Gómez le informó personalmente al joven que había ganado el Concurso de Aplicaciones del Congreso en su distrito.

En un comunicado, el legislador agregó: “Cuando un estudiante de octavo grado da un paso al frente para proteger a su comunidad, nos recuerda a todos que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento no es normal”.

Una app creada para informar sobre derechos migratorios

La aplicación “Know Your Rights” (Conoce tus derechos) desarrollada por Miramontes enseña a las personas cuáles son sus garantías constitucionales ante un encuentro con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El proyecto recibió un reconocimiento oficial y un premio económico Captura de video NBC

El estudiante explicó a NBC Los Angeles que su intención fue “crear una herramienta para que la gente pueda conocer sus derechos” en el país norteamericano.

La app presenta información sobre enmiendas constitucionales, como el derecho a guardar silencio, y refuerza el aprendizaje mediante preguntas sobre esos contenidos. Este enfoque educativo y su formato interactivo fueron elementos centrales para la evaluación del jurado.

La aplicación no se encuentra disponible de forma pública. El acceso se realiza de manera individual mediante un enlace compartido.

¿Por qué decidió desarrollar esta herramienta para ayudar a migrantes?

El estudiante explicó a NBC Los Angeles que la idea surgió tras observar los “efectos” que las redadas tenían en su colectivo y que esa experiencia lo motivó a elegir el tema. En ese sentido, sostuvo: “Estoy ayudando a mi comunidad de una buena manera”.

El proyecto se desarrolló en el marco de su clase de programación. Julián señaló que contó con la guía de su docente de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés). El joven remarcó que se trató de la primera aplicación que creó.

El orgullo de la familia: “Entiende que en este mundo no vive solo”.

El padre del adolescente, Enoc Miramontes, valoró la iniciativa y el enfoque comunitario del proyecto. El hombre destacó a Telemundo que su hijo “entiende que en este mundo no vive solo” y que sus acciones no lo afectan únicamente a él.

La app “Know Your Rights” fue distinguida por su impacto comunitario Captura de video NBC

A su vez, el progenitor indicó a NBC Los Angeles que el hecho de que Julián haya elegido por iniciativa propia un tema cercano a la familia “genera un sentimiento de orgullo y alegría”.

Qué incluye el premio y el viaje a Washington

Como ganador del reto nacional de aplicaciones en el distrito 34 de California, Julián recibió un premio económico de US$250 y un reconocimiento oficial.

El galardón también le otorgó la posibilidad de viajar a Washington D. C., donde se reunirá con otros estudiantes premiados de distintos puntos del país norteamericano. La instancia incluye un intercambio entre jóvenes desarrolladores y representantes institucionales.