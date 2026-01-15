Buenas noticias para Newsom: la Justicia avala el mapa de California para contraatacar a los republicanos de Texas
Se prevé que el Partido Republicano apele el fallo y solicite la intervención de la Corte Suprema de EE.UU.
Un panel de jueces federales rechazó el reclamo de dirigentes republicanos que sostenían que los nuevos mapas de distritos del Congreso en California, diseñados para favorecer a los demócratas en las elecciones de mitad de período, eran inconstitucionales. Poco después de conocerse el fallo, el gobernador Gavin Newsom lo celebró en redes sociales.
El fallo que favoreció a Gavin Newsom de cara a las elecciones de medio término
De acuerdo con Politico, en una decisión de 2 a 1, los jueces rechazaron una denuncia de los republicanos que apuntaba contra las modificaciones de los mapas electorales efectuadas durante una votación especial el 4 de noviembre del año pasado.
En la demanda, los republicanos sostenían que la iniciativa violaba la Ley de Derecho al Voto al usar de forma indebida la raza de los votantes como criterio para trazar los distritos. El planteo fue rechazado por los jueces, que concluyeron que no hubo manipulación racial.
“Concluimos que no hay fundamento para emitir una orden judicial preliminar”, escribió la jueza Josephine Staton, designada por Barack Obama. “Nuestra conclusión probablemente parezca obvia para cualquiera que haya seguido las noticias durante el verano y el otoño de 2025”, agregó.
Se espera que el Partido Republicano apele el fallo y solicite a la Corte Suprema de Estados Unidos tomar una nueva decisión. No obstante, según consignó The New York Times, el máximo tribunal del país habría indicado que es improbable que bloquee los mapas de California.
La reacción de Gavin Newsom a la decisión de los jueces
Dos horas después de conocerse la disposición de los jueces federales, Newsom festejó la decisión en sus redes sociales. A través de su cuenta de X, el gobernador de California confirmó que el “esfuerzo de los republicanos por silenciar a los demócratas fracasó”.
“Los votantes de California apoyaron abrumadoramente la Proposición 50 y eso es exactamente lo que concluyó este tribunal”, aseguró el gobernador.
Se trata de una respuesta directa a lo que hicieron los republicanos en Texas, quienes rediseñaron sus propios mapas.
Antecedentes de la Proposición 50 en California
La Proposición 50 consiste en la creación de nuevos distritos congresionales para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Esta medida planea revertir los cinco escaños que ahora están en manos de los republicanos.
Fue aprobada durante una votación especial realizada el 4 de noviembre del año pasado, donde más de cinco millones de californianos votaron SI a la enmienda impulsada por el gobernador.
Con estos resultados, los líderes demócratas iniciaron el esfuerzo de redistribución de distritos como respuesta a la persistencia de la administración Trump para que se crearan cinco nuevos distritos republicanos en Texas durante el último verano boreal.
A mediados de septiembre, la Cámara de Representantes de Texas aprobó el nuevo mapa electoral de cara a las elecciones intermedias de 2026 en una sesión que duró más de ocho horas.
- Dichos cambios afectarían las áreas de Houston, Austin y Dallas y los republicanos pasarán a controlar 30 de los 38 escaños que Texas tiene en la Cámara de Representantes, frente a los 25 actuales.
El pasado 18 de noviembre, el juez federal Jeffrey V. Brown, acompañado por el juez David C. Guaderrama y con la disidencia del juez Jerry E. Smith, dispuso que Texas no podía utilizar el mapa dado que las elecciones debían celebrarse bajo el esquema de 2021.
No obstante, semanas después del fallo, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia tras considerar que el tribunal del distrito “se insertó indebidamente en una campaña electoral”.
