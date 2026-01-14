Adiós, California: la guerra de Silicon Valley contra el impuesto a los millonarios y la incomodidad de Gavin Newsom

Millonarios de Silicon Valley que estarían alcanzados por la propuesta de un impuesto a la riqueza plantearon su rechazo a la idea. La normativa aún está lejos de aprobarse, pero ya generó resistencia y la amenaza de que muchos ricos abandonen California. Mientras tanto, el gobernador Gavin Newsom lucha contra su avance y espera poder bloquearla antes de una eventual llegada a las urnas.

Quejas por la propuesta de un impuesto a la riqueza en California: millonarios podrían dejar el estado

A partir de la publicación y de que se conoció quiénes estarían alcanzados por el eventual impuesto, inmediatamente comenzaron las quejas. En caso de avanzar, la iniciativa electoral propone una tasa de pago único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios con activos valuados desde US$1000 millones.

Proponen un impuesto a la riqueza del 5% en California Andrew Angelov - Shutterstock

De acuerdo con AP, millonarios de Silicon Valley ya comenzaron a manifestarse, en público y en privado, para protestar contra la medida.

Entre los casos más notorios está el de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal. El magnate aportó tres millones de dólares a un comité que está relacionado con un grupo empresarial que se opone al impuesto.

En esa misma línea, Aaron Levie, CEO de Box, alertó que la medida podría ahuyentar a muchos inversores y empresarios que consideren el Estado Dorado como la nueva sede para sus emprendimientos.

Según el cálculo de la agencia, al menos 25 millonarios que se encuentran entre los 500 más ricos del mundo viven en California o tienen lazos con el estado. Además del posible éxodo de grandes fortunas, la dificultad para definir la residencia fiscal de algunos multimillonarios podría generar conflictos legales.

Gavin Newsom teme por el golpe fiscal que significaría la salida de millonarios de California PATRICK T. FALLON - AFP

Newsom busca bloquear el impuesto a millonarios en California

Ante el panorama que podría significar un golpe fiscal y un daño a su imagen de cara a las elecciones presidenciales de 2028, el gobernador resiste el avance de la propuesta. Eso generó una división interna entre Newsom y otros miembros del Partido Demócrata.

Así como sectores más progresistas del partido reclaman por el apoyo al impuesto, el mandatario californiano no oculta que está en contra.

No es la primera vez que Newsom se pronuncia en contra de estas iniciativas. El gobernador ya había rechazado públicamente propuestas para gravar grandes patrimonios, informó KCRA.

Gavin Newsom había rechazado la idea de un impuesto a la riqueza en 2024 Captura

En redes sociales, Brandon Richards, un vocero del gobernador, dejó clara la postura oficial: “Como Newsom ha dicho repetidamente durante muchos años, un impuesto a la riqueza no es parte de la conversación. Las propuestas de impuestos a la riqueza no avanzan en California".

Los detalles del impuesto a la riqueza del 5% que se propone en California

Según establece el documento, las claves son:

Sería un impuesto del 5% de pago único para los multimillonarios con activos valuados a partir de US$1000 millones .

para los multimillonarios con . El cálculo se realiza sobre patrimonio como empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual . No se aplica a los ingresos ni a bienes raíces.

. No se aplica a los ingresos ni a bienes raíces. Lo recaudado con este impuesto iría en un 90% a fondos para servicios de salud y lo restante a asistencia alimentaria y programas educativos.

De cualquier manera, la propuesta aún necesitaría juntar casi 900 mil firmas y ser votada en las urnas para obtener la aprobación.