Caía en las encuestas, pero revirtió la tendencia: la candidata demócrata que vuelve a liderar rumbo a las elecciones en California

La carrera por la gobernación de California atraviesa uno de sus momentos más competitivos. Cuando parecía que KAtie Porter, figura demócrata, comenzaba a perder impulso y quedaba relegada frente a otros aspirantes, un nuevo sondeo cambió el escenario político y volvió a colocarla en el centro de la disputa electoral.

Escenario abierto tras la convención demócrata: Katie Porter regresa con fuerza

Según informó SFGATE, la lucha por la gobernación permanece completamente abierta luego de que la convención estatal del Partido Demócrata concluyera sin respaldar oficialmente a ningún postulante. La ausencia de un apoyo institucional dejó al electorado sin una referencia clara y reforzó la sensación de fragmentación dentro del espacio político.

Katie Porter volvió a aparecer como la principal candidata demócrata en la carrera por la gobernación X (@WashTimes)

Ese contexto se refleja directamente en el último relevamiento del Public Policy Institute of California (PPIC), que muestra un empate técnico entre cinco aspirantes ubicados en la cima de las preferencias. El principal encuestador del instituto, Mark Baldassare, explicó que el panorama actual evidencia una competencia sin liderazgo consolidado. “En este momento, no hay un favorito claro”, señaló durante una conversación telefónica con el medio.

El cambio más llamativo del nuevo estudio fue la recuperación política de Porter, excongresista demócrata y actual candidata a gobernadora, quien semanas atrás mostraba señales de debilitamiento en las mediciones, según recodó SFGATE. Contra los pronósticos iniciales, logró revertir la caída y volvió a posicionarse como la demócrata mejor ubicada en intención de voto.

Katie Porter busca posicionarse como la opción demócrata contra Trump X (@GavinNewsom)

De acuerdo con los datos del PPIC, Porter alcanza ahora el 13% del respaldo entre votantes probables, lo que la ubica nuevamente al frente dentro de su partido. Su repunte resulta significativo porque ocurre en un momento en el que nuevos contendientes comenzaron a disputar el mismo electorado progresista.

Desde su equipo de campaña atribuyeron el crecimiento a una movilización del electorado demócrata con una agenda ideológica definida. Peter Opitz, portavoz de la candidata, sostuvo que los votantes californianos buscan “elegir a una candidata progresista que impulse un sistema de salud universal, enfrente a Donald Trump, a los multimillonarios y a los intereses especiales, y aborde la crisis del costo de vida en California”, según citó SFGATE.

Republicanos al frente por una mínima diferencia

A pesar del avance de Porter dentro del campo demócrata, el liderazgo general del sondeo continúa en manos del republicano Steve Hilton, quien registra un 14% de apoyo entre votantes probables, apenas un punto porcentual por encima de la candidata demócrata.

A pesar del ascenso de Porter, Steve Hilton lidera las encuestas en general Laure Andrillon� - FR172152 AP�

Tal como detalló SFGATE, Hilton —un excolaborador de Fox News nacido en el Reino Unido— pasó en poco tiempo de ser prácticamente desconocido en California a convertirse en uno de los nombres más competitivos del proceso electoral. Su ascenso refleja, según los analistas, una consolidación más uniforme del voto republicano.

En tercer lugar aparece Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside, con un 12%, seguido por el congresista demócrata Eric Swalwell con 11%. El empresario y multimillonario Tom Steyer ocupa el quinto puesto con un 10%, completando así el grupo de candidatos que se mantienen dentro del margen competitivo.

Chad Bianco, con el 12% de las preferencias, se encuentra tercero en el nuevo sondeo X (@JeffHorseman)

El peso decisivo que tendrán los votantes independientes

Uno de los factores más relevantes señalados por los analistas es el comportamiento de los votantes sin afiliación partidaria, conocidos como NPP (No Party Preference). Este segmento podría resultar determinante para definir quién logra consolidarse como favorito.

El sondeo citado por SFGATE muestra que Porter obtiene el apoyo del 15% de estos electores independientes, lo que superaría tanto a Hilton como a Steyer, quienes alcanzan el 11%. Sin embargo, el dato más revelador es que el 16% de este grupo aún permanece indeciso, lo que deja margen para cambios significativos en los próximos meses.