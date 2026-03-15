El Gobierno de EE.UU. fija el verano como plazo para bajar la gasolina a US$3 el galón

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, señaló que el conflicto con Irán podría llegar a su fin en las “próximas semanas”. Por tanto, el precio de la gasolina podría bajar a US$3 por galón durante la temporada de verano boreal. Las declaraciones se producen en un momento en que los estadounidenses experimentan fuertes incrementos en el precio del combustible.

Qué dijo Chris Wright sobre el precio de la gasolina en EE.UU.

Wright habló sobre el conflicto de EE.UU. durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News.

Allí, estimó que el enfrentamiento en Medio Oriente podría concluir debido al plan de la administración Trump de “descolmar” las capacidades militares de Irán en un periodo de cuatro y seis semanas.

“El presidente dijo desde el principio que necesitaba entre cuatro y seis semanas para neutralizar por completo las capacidades militares de Irán. Su armada ha sido destruida, su fuerza aérea ha sido destruida, sus misiles de largo alcance han sido destruidos, su capacidad para construir y fabricar misiles de largo alcance ha sido destruida y el esfuerzo continúa ahora en más de sus amenazas a corto plazo, misiles de corto alcance, drones”, dijo el secretario de Energía.

Luego agregó: “El desempeño militar ha sido sobresaliente, pero es fundamental para el mundo y fundamental para Estados Unidos que eliminemos esta creciente amenaza de Irán y neutralicemos su capacidad para aterrorizar a sus vecinos y al mundo“.

El secretario reconoció que los precios actuales están elevados debido a las interrupciones en el flujo de energía

Wright afirmó que existe una “muy buena probabilidad” de que la gasolina baje de los US$3 por galón para la temporada de viajes de verano. Sin embargo, no brindó un plazo concreto para el descenso.

“En la guerra no hay garantías. El plazo aún no está del todo claro, pero creo que sin duda es un objetivo de la administración”, dijo sobre los precios de la gasolina a corto y mediano plazo.

La perspectiva del secretario de Energía sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos

En la entrevista, reconoció que los precios han aumentado de manera significativa desde el inicio del conflicto bélico (un 24% para la gasolina y un 32% para el diésel) debido a las interrupciones del flujo de energía. No obstante, calificó esta situación como una “disrupción a corto plazo”.

El secretario de Energía de EE.UU. que los precios han aumentado de manera significativa desde el inicio del conflicto bélico Thanassis Stavrakis - AP

“Se trata de una interrupción a corto plazo en el flujo de energía que los estadounidenses sienten ahora mismo y que sentirán durante algunas semanas más”, dijo el secretario.

“Sin embargo, al final habremos eliminado el mayor riesgo para el suministro energético mundial. Iremos a un mundo con energía más abundante y asequible, y con menos riesgos para los soldados estadounidenses y el comercio en Oriente Medio”.

Acciones de EE.UU. para mitigar el alza de precios

Para controlar el impacto económico, el gobierno ha implementado varias medidas, según consignó el secretario de Energía:

Reservas de petróleo: se coordinó la liberación de 400 millones de barriles de petróleo junto con más de 30 naciones.

se coordinó la liberación de junto con más de 30 naciones. Producción nacional: Wright anunció la puesta en marcha de una producción significativa de petróleo en las costas de California.

Con relación a las advertencias iraníes de que el crudo llegará a los US$200 por barril, el republicano las calificó como “retóricas sin fundamentos”.